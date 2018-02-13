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Пищевые добавки не подарят упругой и молодой кожи
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Пищевые добавки не подарят упругой и молодой кожи 

МедикФорум 13 февраля 2018
Фото: МедикФорум
Всевозможные косметологические добавки, обещающие молодую, упругую и сияющую кожу, могут быть пустой тратой денег. Эксперты рассказали, что добиться желаемого можно лишь за счет здорового питания.
Разного рода и витаминные пищевые добавки, обещающие обретение молодой, упругой и сияющей кожи, могут быть простой тратой денег впустую. Исследователи из British Nutrition Foundation утверждают, что сбалансированная диета, солнцезащитный крем и отказ от курения защищают кожу от старения лучше любых добавок. Как правило, в эти пищевые добавки помимо йода, цинка, витаминов A, C, B2, B3 и B7 входят дополнительные ингредиенты вроде зелёного чая, экстракта граната, рыбьего жира, коллагена и коэнзима Q10. Хотя все эти экзотические ингредиенты могут стать полезной частью здорового питания, имеется лишь ограниченное количество доказательств, что они приносят хоть какую-то пользу, если человек употребляет их в виде специальных добавок.
«Сегодня потребителями тратится огромное количество денег ежегодно на прием пищевых добавок, имеющих якобы выраженные косметологические свойства, — говорят авторы исследования. — Мы подумали, что чрезвычайно важно выяснить, имеется ли какая-либо связь между ингредиентами в этих продуктах и признаками старения кожи вроде морщин, потери эластичности и влаги. У науки есть много информация о тех процессах, которые стоят за старением кожи, но доказательства пользы данных питательных веществ в виде пищевых добавок невелики».
Исследователи полагают, что полноценная сбалансированная диета с большим количеством фруктов и овощей, оливкового масла, цельнозерновых, морепродуктов и яиц, обеспечивает человека тем самым набором питательных веществ, которые он пытается получить с помощью добавок. При этом данные вещества усваиваются организмом гораздо лучше. Если же люди воздерживаются от курения, употребляют достаточное количество воды и спят столько, сколько им рекомендовано, то эффект будет еще более выраженным и приятным.
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