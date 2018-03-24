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Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
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Как сделать масло для ногтей в домашних условиях 

Рамблер 5 часов назад
Руки, как и лицо, постоянно находятся на виду. Но даже яркий лак не спасёт, если ногти находятся в плохом состоянии — кожа вокруг сухая и потрескавшаяся, кутикула отросла и заметны заусенцы. В подобных случаях обязательно надо вылечить ногти, а только потом переходить к нэйл-декору.
Самое подходящее средство для ухода за этой областью — масло, которое втирают в околоногтевые валики и кутикулу. Покупные средства обычно недешевы, а расходуются быстро, поэтому выгоднее создавать уходовый эликсир самостоятельно. К тому же вы сможете добавить в него любимые ингредиенты, чтобы получить уникальный продукт, подходящий только для вас.
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