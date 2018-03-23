Как сделать макияж в фиолетовых тонах

Считается, что оттенки фиолетового подчёркивают загадочность зеленоглазых красавиц, а другим они противопоказаны. На самом же деле фиолетовый макияж подойдёт всем, главное — правильно выбрать тона.

Так, сероглазым лучше остановиться на сиреневой и лавандовой гамме, голубоглазым стоит добавить проблески глубоких синих нот, а кареглазым — внести фиалковые краски.

Такой мейк-ап понравится и тем, кто любит быстрые трансформации — если светлые оттенки, уместные днём, дополнить более тёмными, то макияж сразу станет драматичным и выразительным, превратится из строгого офисного в чувственный вечерний.