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Как сделать макияж в фиолетовых тонах
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Как сделать макияж в фиолетовых тонах 

Рамблер 7 часов назад
Считается, что оттенки фиолетового подчёркивают загадочность зеленоглазых красавиц, а другим они противопоказаны. На самом же деле фиолетовый макияж подойдёт всем, главное — правильно выбрать тона.
Так, сероглазым лучше остановиться на сиреневой и лавандовой гамме, голубоглазым стоит добавить проблески глубоких синих нот, а кареглазым — внести фиалковые краски.
Такой мейк-ап понравится и тем, кто любит быстрые трансформации — если светлые оттенки, уместные днём, дополнить более тёмными, то макияж сразу станет драматичным и выразительным, превратится из строгого офисного в чувственный вечерний.
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