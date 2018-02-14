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Средства, которые скроют последствия вечеринки
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Средства, которые скроют последствия вечеринки 

SNCmedia.ru 14 февраля 2018
Фото: pixabay.com
Жизнь по принципу «work hard play hard» оставляет на нашем лице заметный отпечаток (особенно наутро, когда впереди 10 встреч и дедлайн на носу). Но кого это останавливает! Вооружаемся правильной косметикой и тусуемся дальше!

Освежающий гель для кожи вокруг глаз и губ Glicare Sesderma

На утро после праздника жизни обнаружили в зеркале обезвоженные губы и синяки под глазами? Вам в помощь освежающий и осветляющий гель для кожи вокруг глаз и губ Sesderma. Снимает отечность, увлажнит кожу и поможет сделать вид, что вы всю ночь спали сном младенца.

Увлажняющая маска Thirstymud Glamglow

Маска на основе глины Thirstymud Hydrating Treatment — настоящее волшебство. Гарантирует мгновенный результат за счет мощного трио полезных кислот, так что вы сможете преобразиться буквально на глазах.

Тканевая маска «Увлажнение + комфорт» Garnier

Когда сложно встать с кровати и хочется срочно прийти в чувство, достаточно дотянуться до полочки с бьюти-средствами и начать утро с маски от Garnier. Во-первых, она подарит прохладу и крайне приятные ощущения вашему изможденному лицу. Во-вторых, утолит жажду кожи. Да-да, не только вам хочется, проснувшись после вечеринки, выпить целый Ниагарский водопад, но и вашей коже тоже.

Маска «Прости меня, моя кожа, за алкоголь» I’m Sorry For My Skin Ultru

Палочка-выручалочка с салонным эффектом. Эти гелевые маски для лица на тканевой основе от корейского бренда Ultru уже полюбились завсегдатаям вечеринок. Создатели учли наше желание сохранить лицо после веселой ночи и выпустили маску под названием «Прости меня, моя кожа, за алкоголь». Сарказм мы оценили, маску тоже.

Крем Fast Response Eye Cream MAC

Моментально помогает снять припухлости и быстро ликвидирует с нашего послепраздничного лица темные круги под глазами. В составе — кофеин, витамины, масло лаванды, а еще (минутка магии и колдовства!) оптические диффузоры, которые равномерно рассеивают свет и зрительно скрывают мелкие дефекты. Именно такое волшебство нам всем крайне необходимо на утро после покорения танцпола.
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