11 популярных средств по уходу за руками

Забота о руках актуальна в любое время года. А как известно, спрос рождает предложение, поэтому сейчас можно найти множество кремов для рук.

Многие редко ставят знак равно между масс-маркетом и качеством, считая, что за низкую цену невозможно приобрести достойный продукт. Спешим сообщить, что это большое заблуждение. Многие распространенные и бюджетные косметические марки хорошо справляются с поставленной перед ними задачей.

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Nivea — Защитный крем для рук

При покупке более дорогой косметики для рук можете быть уверены, что платите за бренд, но в первую очередь за более качественные и безопасные компоненты, которые добывались и смешивались особыми способами в специализированных лабораториях.

EGIA

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Восстанавливающий крем для рук Hand & Nail Comfort Cream от профессионального итальянского бренда EGIA оказывает защитное и увлажняющее действие. Масло душистого миндаля и витамин Е обеспечивают антиоксидантную защиту, интенсивно питают кожу и укрепляют ногти. Масло ши обладает превосходным смягчающим и увлажняющим действием. Крем предупреждает появление трещин, сухости и шершавости кожи рук. После применения крема кожа рук становится нежной и гладкой.

CHOLLEY HAND CREME

fraufluger.ru

Антивозрастной крем для рук, великолепно увлажняет и питает кожу, замедляя процессы старения. Крем способствует уменьшению пигментных пятен, улучшает текстуру кожи, способствует заживлению микротрещин, усиливает естественную барьерную функцию, средство быстро впитывается, создавая защитную мантию на коже рук. Активные ингредиенты: экстракт риса посевного, экстракт алоэ вера, витамин А.

KIKO

fraufluger.ru

Увлажняющий и защитный крем для рук и кутикул, оптимально увлажняющий и питающий кожу. Формула быстро впитывается и надолго оставляет увлажненность рук, даже после мытья. Кремовая и нежная текстура дарит приятные ощущения и мгновенно делает кожу более гладкой и бархатистой. Свежий аромат дарит только самые сладостные чувства.

BYREDO

fraufluger.ru

Уникальный крем, который позволят наслаждаться любимыми ароматами даже при уходе за кожей рук. Крем для рук от бренда Byredo включает в себя богатую увлажняющую и питательную текстуру с хорошо известным ароматом Bal D'Afrique от Byredo.

Почему стоит обратить внимание на лечебную косметику? Специалисты в этой области, подходят крайне серьезно к её созданию, она нацелена именно на лечение, поэтому вы получите отличный результат уже спустя короткое время.