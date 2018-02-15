Домашние скрабы для тела — лучшие рецепты

Не обязательно тратить много денег на приобретение фирменных скрабов для тела, ведь первые скрабы, которые изготавливались из подручных средств были не менее эффективными. Возможно, вы не подозреваете об этом, но у вас на кухне имеется полный набор компонентов для лучшего скраба.

Основой домашнего скраба может стать мед, желток яйца, сметана или оливковое масло, которое по свойствам совпадает с кожным салом.

Роль скрабирующих компонентов с успехом выполняют кофе, соль, измельченные орехи. У этих компонентов нет противопоказаний, они подходят для любого типа кожи.

Если включить в состав скраба ягоды или фрукты, то вы получите легкий эффект химического пилинга, который будет стоить немалых денег при проведении в салоне. Для эффекта отбеливания кожи в домашнюю косметику добавляют кисломолочные продукты, огурец или лимон, противовоспалительное действие обеспечивается за счет сока алоэ и меда.

Скраб «Имбирное печенье»

Белый сахар — 1 стакан;

Коричневый сахар — 1 стакан;

Кокосовое или оливковое масло — 0,5 стакана;

Ваниль — 1 стручок;

Молотая корица — 0,5 чайной ложки;

Сушеный молотый имбирь — 0,5 чайной ложки;

Мускатный орех — 0,5 чайной ложки. Потребуется:

Извлеките из стручка ванили мякоть, смешайте ее с имбирем, корицей, мускатным орехом и сахаром. Понемногу добавляйте масла, контролируя консистенцию, скраб не должен быть очень жидким. Возможно, вам потребуется чуть больше или чуть меньше масла. Если заменить сахар на соль, то этот скраб можно использовать для лица. Если переложить этот скраб в сухую баночку, то он будет сохранять свои свойства в течении нескольких недель.

Скраб «Помидорка»

Помидор — 1 шт. ;

Оливковое масло — 50 мл;

Соль — 0,5 стакана. Потребуется:

Смешайте соль и половину масла, добавьте мякоть раздавленного томата и хорошо перемешайте. Если скраб получился слишком густым, то добавьте в него еще масла. Этот скраб можно использовать как для тела, так и для лица, его нельзя хранить при комнатной температуре, поэтому поместите состав в холодильник.

Скраб «Кофе и апельсин»

Кофейная гуща — 1 стакан;

Сахар — 0,5 стакана;

Миндальное масло — 50-100 мл;

Эфирное масло апельсина — 3-7 капель. Потребуется:

Гуща должна быть сухой, поэтому ее следует предварительно выложить на бумажное полотенце и оставить на 3-5 часов. Смешайте сахар и кофе, добавляйте масло и перемешивайте, пока скраб не приобретет нужную консистенцию, в самом конце добавьте масло апельсина. Чем больше капель масла апельсина, тем ароматнее будет скраб, но оно может вызвать раздражение, если кожа очень чувствительна. Для тела лучше использовать кофе грубого помола, если заменить его на мелкий помол, то состав подойдет для лица. Скраб хранится при комнатной температуре.

Скраб «Овсянка и сухоцветы»

Овсяные хлопья — 1 столовая ложка;

Сухие лепестки розы — 1 столовая ложка;

Сухие цветы ромашки — 1 столовая ложка;

Мед — 2 столовые ложки;

Оливковое или миндальное масло — 50 мл. Потребуется:

Измельчите в кофемолке сухоцветы и ромашку, смешайте с медом и маслом. Этот скраб нельзя хранить, он делается на один раз, использовать средство можно как для лица, так и для тела.

Скраб «Пряные кубики» Оливковое масло — 50 мл;

Сахар — 1 стакан;

Мыло без красителей и отдушек — 1 кусок;

Корица или смесь специй на основе корицы — 1 чайная ложка;

Мед — 1 столовая ложка.

Натрите мыло на терке и возьмите 0,5 стакана мыльной стружки, смешайте мыло с маслом и поставьте в микроволновку на 10 секунд. Хорошо перемешайте смесь и добавьте еще 10 секунд. Если мыло не до конца растворилось, то добавьте еще 10 секунд. Дайте смеси немного остыть, добавьте в нее специи, сахар и мед, быстро перемешайте состав, перелейте в формочки для льда и поставьте в холодильник. Как только скраб застынет, он станет готов к использованию. Кубики могут храниться в холодильнике в течении долгого времени.