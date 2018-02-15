Комбинированная кожа: правила ухода

Врач-дерматокосметолог Виктория Гончарук рассказала об особенностях комбинированной кожи, правилах очищения и обязательных компонентах в составе уходовой косметики.

Виктория Гончарук, врач-дерматокосметолог

Особенности комбинированной кожи

Комбинированная кожи подразумевает совмещение двух типов — жирной (чаще всего в области Т-зоны) и сухой (но нормальной в области щек). Комбинированный тип достаточно распространенный, особенно в подростковом возрасте (около 80-ти %).

При таком типе кожи в центральной части лица (лоб, нос, подбородок) наблюдается усиленная секреция кожного сала, расширенные поры, камедоны (черные точки), мелкие высыпания (не всегда). На щеках она нормальная. Как правило, после 30-ти смешанный тип кожи меняется, и чаще всего сухой.

Средства для ухода для комбинированной кожи должны решать две основные задачи — увлажнять и регулировать деятельность сальных желез.

Очищение

Уход за комбинированной кожей начинается с очищения. Выбирайте мягкие гели и пенки с соответствующей маркировкой на этикетке. Умывайтесь прохладной водой — горячая расширяет поры и приводит к усилению салообразования. Периодически используйте мягкие спонжи для удаления геля в Т-зоне — обеспечат эффект легкого пилинга. После каждого использования очищайте спонжи с помощью мыла и меняйте их раз в месяц. Помните: это средство для индивидуальной гигиены!

Ищите на очищающей косметике для комбинированной кожи пометку «некомедогенно» — такие средства не забивают поры. Минеральных масел, олеинового спирта, ланолина, бутилстеарата, изостеарата, миристата, масла персиковых косточек в составе быть не должно. Это комедогенные компоненты.

Тонизирование

После умывания обязательно используйте тоник того же бренда — позволяет восстановить кислотно-щелочное равновесие.

В тониках для комбинированной кожи не должно быть спирта — может пересушить кожу в области щек и спровоцировать гиперсекрецию сальных желез в Т-зоне. Идеально, когда в составе есть и противовоспалительные, и увлажняющие компоненты: бисаболол, пантенол, экстракт календулы, салициловая кислота.

Выбор крема

Крем для комбинированной кожи не должен быть слишком жирным. Отдавайте предпочтение легким текстурам, которые быстро впитываются: флюиды, гели, сыворотки. Из противовоспалительных компонентов в составе могут быть: экстракт шалфея, подорожника, ромашки. Из масел допустимы: масло сезам, макадамии, масло ши.

Идеальный дневной крем — средство с матирующим эффектом. Ночной может быть немного пожирнее — комбинированную кожу нужно хорошо увлажнять.

В теплое время года не игнорируйте термальную воду.

Пилинг

Раз в неделю для ухода за комбинированной кожей можно использовать пилинг. Деликатно устранит омертвевшие клетки, поспособствует нормализации сальных желез, улучшит цвет лица. Внимание! Сухие участки кожи нужно обрабатывать не боле минуты, лоб, подбородок, нос — около трех. Пилинги противопоказаны при куперозе, розацеа и других воспалительных процессах на коже лица.