14 лучших средств для макияжа в зеленой гамме

Зеленая тушь, мерцающие жидкие тени и другие находки автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой.

Неординарный запуск линейки помад L'Oréal Paris X Balmain Color Riche Lipstick до сих пор кажется мне одним из самых интересных за последнее время! Крутые оттенки, приятная кремово-шелковая текстура и симпатичные футляры — в них хорошо абсолютно все. И среди 12 оттенков «от кутюр» есть и зеленый Instinct/Инстинкт — это приглушенный хаки, который на губах выглядит вполне спокойно, повседневно и невызывающе, что довольно удивительно для зеленой помады. Можно даже сказать, что это «нюд», просто необычный и современный.

А вот помада LASplash Cosmetics The Smitten LipTint Mousse Nagine имеет бутылочный зеленый оттенок, который моментально притягивает взгляд! Глубокий и насыщенный, он словно бархатный темно-зеленый костюм «делает» весь образ и не оставит обладательницу без внимания.

Недавно в линейке матовых помад Smashbox Always On Matte Liquid Lipstick появились оттенки с эффектом металлик — и среди них зачаровывающий Kale My Vibe. Это холодный зеленый цвет с серебристо-зеленым сияющим финишем — выглядит такое сочетание на губах очень красиво и необычно!

Зеленая цветокорректирующая база под макияж Clarins SOS Primer 04 Green хороша тем, что дает не заметный зеленый оттенок, а лишь легкий высветляющий намек на него — самое то, если вы страдаете от излишней красноты кожи, но при этом хотите простое в применении средство. К тому же, она дает дополнительное увлажнение и увеличивает стойкость тонального крема.

В линейке тушей для ресниц Yves Saint Laurent Mascara Vinyl Couture каких только нет оттенков! И, конечно, зеленый в наличии — 3 I'm the Excitement, который дает на ресницах различимый глазу зеленый цвет, отлично вписывающийся в повседневный макияж.

А вот тушь Burberry Cat Lashes 03 Midnight Blonde зеленой можно назвать лишь условно ­ она интересного серо-оливкового цвета и создана специально для блондинок (хоть я не блондинка, мне очень нравится!). Если обычные черные туши на вас выглядят слишком ярко и инородно, то этот вариант специально для вас! Кроме придания интересного цвета, тушь отлично удлиняет, подкручивает и придает объем, т.е. работает сразу по всем фронтам.

Я уже давно и безоговорочно влюблена в палетки хайлайтеров Lime Crime Hi-Lite, а в новой Unicorns Palette появился зелено-салатовый оттенок, который как нельзя кстати вписывается в тему подборки. Он имеет прозрачную базу, поэтому на лице не будет зеленых полос, а вот очень красивое мерцание от мелкого зелено-желтого шиммера ожидать стоит!

Urban Decay Eyeshadow Lounge — это мои самые любимые дуохромные тени, где насыщенный зеленый, под определенными углами зрения, превращается в красно-коричневый. Он шикарно сыграет акцентом на подвижном веке. А еще подходит всем цветам глаз — непросто так он постоянно «sold out».

Похожий оттенок есть и в ассортименте американской марки ColourPop Super Shock Eyeshadow — называется Partridge. У него в базе коричневый цвет, который при попадании света отливает приглушенным и спокойным оттенком пожухлой травы. По текстуре эти тени ближе к кремовым и просто замечательно держатся на веках даже без праймера, а стоят всего $5.

Еще один дуохромный оттенок, заслуживающий внимания, — это Makeup Geek Duochrome Eyeshadow Pan Secret Garden, в котором зеленый переливается с бордово-фиолетовым. Уникальное сочетание оттенков, но эти тени требуют кремовой подложки, иначе не раскроется весь их потенциал.

Не раз писала, что жидкие подводки Urban Decay Razor Sharp Liquid Eyeliner — лучшие в своем роде: удобное нанесение, прекрасная стойкость и шикарная палитра! Оттенок Zodiac встречается у марки в разных средствах, в том числе и в этом лайнере — мерцающий зеленый на коричневой базе моментально «зажигает» макияж глаз.

Также не могу не упомянуть мерцающие жидкие тени в этом же оттенке Urban Decay Liquid Moondust Eyeshadow Zodiac: от них невозможно оторвать взгляд — настолько они красивые и завораживающие. Лучше всего их использовать в качестве акцента на подвижное веко, предварительно сделав удобную для вас подложку (я, например, рисую нюдовыми оттенками форму и сверху наношу Zodiac). Отдельный бонус жидкой версии — блестки при нанесении не осыпаются!

Если вы хотите сразу много зеленых оттенков в одной палетке, то вам может понравиться вариант собрать свою собственную палетку. Например, скоро выйдет система MAKE UP FOR EVER Artist Color Shadow, где можно отдельно выбрать футляр на 1, 2, 4 или 6 оттенков, а потом заполнить его интересующими цветами из разнообразной палитры. Рекомендую присмотреться к зеленому ME302!

Для того, чтобы добавить еле заметный зеленый акцент в макияже, достаточно прорисовать межресничное пространство зеленым карандашом. Для этих целей хорошо подойдут высокопигментированные мягкие карандаши WYCON Intense Eye Pencil в оттенках 06 Green или 23 Green Ore.