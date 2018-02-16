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Что делать, если вы сломали ноготь под корень
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Что делать, если вы сломали ноготь под корень 

WMJ.ru 16 февраля 2018
Фото: WMJ.ru
Каждая девушка сталкивалась с такой проблемой, как сломанный ноготь. Это не только портит эстетическую картину в целом, но и причиняет уйму дискомфорта и даже боль. Что же делать в такой ситуации?
В идеале нужно обратиться к мастеру по маникюру, который либо отремонтирует его жестким гелем, либо просто полностью уберет длину. Кстати, не стоит бояться укреплять ногти гелем, он будет отлично держаться до следующего похода в салон, и не придется жертвовать длиной. Но что делать, если нет возможности попасть к мастеру в ближайшее время, а красивые ручки хочется иметь сейчас? Есть несколько способов решить все своими силами:
Если ноготь еще только треснул, то его можно самостоятельно промазать суперклеем секундной полимеризации.
Если натуральный ноготь треснул до середины или чуть меньше, то можно положить на трещину кусочек бумажной салфетки и нанести на этот участок суперклей. Таким образом ты можешь продлить жизнь ноготку еще на 1-2 дня, до посещения профессионального салона.
Если вдруг ноготь сломался совсем под корень, болит и, что еще хуже, кровоточит, то самым верным решением будет заклеить его пластырем. Тогда на рану не попадет инфекция, и он, возможно, не воспалится. И бегом к компетентному мастеру по маникюру. Грамотный специалист быстро и безболезненно исправит ситуацию.
Почему ногти ломаются? Причин много: травма, удар, слишком большая длина, неправильный маникюр. Если ногти ломаются и слоятся постоянно, то, возможно, в организме не хватает питательных веществ и стоит пропить витамины, в частности витамины с высоким содержанием кальция Ca (если ногти мягкие) и серы S (если ногти сильно слоятся).
Также можно использовать масла для ногтей и кутикулы с высоким содержанием активного кислорода O2, тогда треснутый или сломанный ноготь отрастет намного быстрее, чем обычно (например, сквалановое масло фирмы P-Shine).
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