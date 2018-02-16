Ламинирование ресниц: за и против

Ламинирование ресниц — новомодная процедура, которая пришла на смену наращиванию. Безопасна ли она? Какие у нее плюсы и минусы? Все нюансы ламинирования постараемся разобрать ниже. Что представляет собой ламинирование ресниц?

Процедура кардинально отличается от наращивания и уж точно не имеет ничего общего с ламинированием волос. Ее можно сравнить скорее с химической завивкой, но намного более щадящей и питающей реснички. С помощью ламинирования ресницы становятся подкрученными, как будто бы вы только что воспользовались керлером, выглядят немного пышнее за счет нанесенного состава и чернее благодаря ему же. Процедура действительно потрясающая, а главное, позволяет сэкономить уйму времени с утра — вы уже просыпаетесь с макияжем.

Сам процесс ламинирования заключается в том, что сначала под ресницы подкладывают специальный валик (диаметр его зависит от желаемого изгиба и длины родных ресниц). После наносят специальный состав, который обновляется около пяти раз за процедуру, — это как раз и визуально утолщает ресницы, делая их пышнее.

Следующим этапом мастер окрашивает ресницы, а последним аккордом наносит на них ухаживающее средство с кератином, которое нейтрализует негативное воздействие химической смеси.

По крайней мере, такова правильная последовательность, но некоторые мастера ограничиваются лишь завивкой, без окрашивания и тем более питания, из-за чего многие клиентки отмечают серьезное ухудшение состояния родных ресничек после смывания ламинирования. На все про все уходит около 1–1,5 часов.

Важное условие: после процедуры нельзя умываться сутки, тереть глаза руками, краситься, делать демакияж глаз; спать тоже придется постараться аккуратно, чтобы не смять новые реснички. Не пугайтесь: первый день ресницы будут выглядеть склеенно, станет ощущаться некая тяжесть — будто на них нанесли что-то очень жирное и масляное. В дальнейшем, после закрепления результата, никакого дополнительного ухода за ресницами не требуется. Исчезает действие ламинирования после отрастания волосков. Плюсы

Качественный состав, пусть даже и химический, а также укрепляющая и питающая сыворотка не только не портят ресницы, но и делают их намного крепче, стимулируют рост, утолщают волоски, даже меняют структуру. При регулярном ламинировании можно не просто визуально сделать их густыми, здоровыми, крепкими и блестящими, но и предотвратить их выпадение и ломкость.

Именно по этой причине многие мастера советуют своим клиенткам делать ламинирование ресниц после наращивания — это не хуже, а, может быть, даже и лучше всевозможных чудодейственных сывороток, масел и бальзамов восстанавливает качество и здоровье натуральных волосков.

После процедуры ламинирования вам не придется дополнительно красить ресницы тушью, что значительно экономит время на макияж с утра. Если все-таки от туши вы отказаться не можете, то ее можно накладывать поверх ламинирования, создавая еще более впечатляющий результат.

Во время процедуры ламинирования ресниц используется специальный состав, который не вызывает никаких неприятных ощущений — он не щиплет глаза, заставляя их слезиться, не разъедает кожу и не вызывает ожог роговицы (как это иногда бывает при наращивании ресниц клеем плохого качества). В общем, ламинирование — полностью безопасная процедура, не вызывающая дискомфорта и побочных эффектов.

После ламинирования результат сохраняется довольно продолжительное время — примерно 2–3 месяца. На это время вы можете полностью забыть о своих ресничках.

Ламинирование не сделает из вас куклу — ресницы выглядят максимально естественно. Более того, отросшие волоски не смотрятся некрасиво, как это бывает после наращивания. Ресницы просто постепенно раскручиваются, краска смывается, а волоски возвращаются в свое обычное состояние. Минусы

Если попался нерадивый мастер и не нанес укрепляющее средство с кератином, после отращивания ресницы будут ломкими и слабыми, как это бывает после наращивания. Кстати, у некоторых девушек даже после правильной и последовательной процедуры ламинирования ресницы повреждаются и начинают выпадать, но такое бывает довольно редко и, как правило, из-за аллергии на компоненты состава.

Если мастер сильно загнет ресницы во время ламинирования, будет проблематично накрасить глаза тенями, карандашом или подводкой.

У некоторых после ламинирования изгиб ресниц получается некрасивым: волоски торчат в разные стороны, уложить их на место очень непросто. Зависит это вовсе не от опытности мастера и состава средства, а от природных особенностей ресниц человека.

Ламинирование ресниц не рекомендуется делать во время беременности. Дело тут вовсе не в химическом составе — как мы уже говорили, он полностью безвредный, а в гормональном фоне. Химическая завивка может просто не подействовать, ресницы останутся в прежнем состоянии, а деньги будут выброшены на ветер.

Девушкам с очень редкими и короткими от природы ресницами процедура ламинирования не принесет никакого ошеломляющего результата — волоски станут лишь чуть-чуть гуще и чернее, но длиннее не станут. В этом случае поможет только наращивание.

Плюсы ламинирования ресниц значительно перекрывают минусы, но решать исключительно вам. В любом случае процедуру попробовать стоит хотя бы для того, чтобы сравнить ее с популярным наращиванием и посмотреть разницу «до» и «после».