Страшная сила: грубейшие ошибки в макияже

Грубые ошибки в макияже могут не просто сделать вас не совсем привлекательной, но и превратить в посмешище. При таком раскладе мужчина вашей мечты вряд ли обратит на вас внимание. Визажист расскажет, что нельзя допускать в макияже и как лучше его выполнить.

Забудь про темную помаду, если у тебя тонкие губы

Темная помада категорически не подходит девушкам, о которых нельзя сказать, что у них пухленькие губки. Такие формы нужно визуально увеличивать светлым, ярким цветом помады или блеска. Губы должны выглядеть так, как будто девушка недавно целовалась — чуть размазанными, но насыщенного цвета. Вместо помад и блесков можно выбирать тинты для губ, которые дают полупрозрачный оттенок и при этом держатся на протяжении всего дня. При этом тинт может быть ярко-розовым. Контур губ не должен быть сильно виден, также он не должен существовать отдельно от помады. Будьте аккуратнее с выбором цвета. Перед тем как делать макияж, нанесите на губы консилер или тональный крем, чтобы помада держалась дольше. Затем обведите контур губ карандашом и заштрихуйте их для стойкости цвета. Потом кистью для губной помады растушуйте четкие линии. Завершающий штрих — помада.

Тщательно выбирайте тональный крем

Слишком плотный тональный крем будет выглядеть как маска на лице. Обратите внимание на следующие факторы: частота использования — легкие текстуры подходят для регулярного применения; состав — при жирной и проблемной коже масла, глицерин в составе противопоказаны, при сухой — опасен спирт; требуемая плотность покрытия — нужно ли тебе средство, которое заменит не только базу, но и корректор, пудру; либо ты просто хочешь увлажнить кожу и слегка придать ей тон; консистенция — расход средства выше у муссов и флюидов, крем-пудра и стики расходуются более экономично; к тому же от консистенции тональника зависит и то, насколько вашей коже будет с ним комфортно. Хорошие базы от известных марок имеют в своем составе ухаживающие компоненты, включая витамины А и Е, предотвращающие старение кожи. Поэтому самый главный совет: подбирая себе средство, внимательно читайте состав!

Нельзя перебарщивать с блестками

Новый год еще не очень скоро, так что светиться, как елка, ни к чему. Это к тому, что с блестками не стоит перебарщивать. Акцент нужно делать или на губы, или на глаза, или на щеки, например.

Cтрелки должны быть тонкие

Знаете, как выглядят классические стрелки? Они максимально тонкие и еле заметные. Именно это идеальный вариант. Если рисовать их слишком толсто и плотно, будет казаться, что вы просто не умеете орудовать подводкой. Как правильно выполнить такой макияж? Сначала на веко накладываем рассыпчатую пудру или консилер. Потом визуально проводим линию от внешнего уголка глаза к кончику брови и, ориентируясь на нее, рисуем хвостик. Затем выбираем отправную точку стрелки — внутренний уголок или середину глаза — и ставим цветом небольшую черточку. Следующий этап предполагает плавное и медленное нанесение линии подводки, в которой соединяются отправная точка и хвостик.

Подбирай тени под цвет глаз

При выборе оттенков в макияже важно учитывать особенности своей внешности. Только так вы будете выглядеть привлекательно. Для карих глаз очень хороши коричневые тени, бежевые, светло-желтые, цвета слоновой кости, черные, темно-зеленые, изумрудные, оливковые, кирпичные и фиолетовые. Для создания яркого макияжа на особый случай подойдут золотые, бронзовые и медные тона. Красивый ореховый оттенок радужной оболочки хорошо подчеркивают средние коричневые оттенки и серо-голубые тени. Обладательницам зеленых глаз стоит выбирать светло-желтые, бежевые, желто-коричневые тени. И еще запомните, что компактные тени не очень подходят для женщин, носящих контактные линзы. Они легко осыпаются и оседают на пленке линзы.

Не делайте брови слишком тонкими

Часто девушки все делают самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это не совсем ошибка, но часто именно такой подход к коррекции бровей становится причиной всех остальных ошибок. Например, вы можете превратить свои брови в ниточки. Это будет выглядеть дешево и некрасиво. Красить брови можно с помощью карандаша, теней или краски. На сегодняшний день существуют также хна и подводки.

Забудьте про накладные ресницы

20-миллиметровые накладные ресницы будут создавать такое впечатление, что вы только что сбежали с шоу трансвеститов. Не забывайте — в моде естественность, хватит и туши. Ею необходимо красить в несколько этапов, причем лучше начинать с нижних ресниц. Итак, нанесите первый слой туши легкими движениями, продвигаясь постепенно от внутреннего края глаза к внешнему, при этом старайтесь хорошо прокрасить реснички у их основания. Перед нанесением второго слоя воспользуйтесь рассыпчатой пудрой, немного обработав ресницы. Теперь нанесите второй слой зигзагообразными движениями. Делайте это уже более уверенно, чтобы хорошо распределить тушь. Эффект будет заметен сразу: объем увеличится в несколько раз.