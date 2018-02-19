Барби с мускулами: новый идеал женской красоты 

Мы знаем, что модели и звезды в глянцевых журналах отретушированы. Что инстаграмные красотки накладывают на лица и тела тонны фильтров. Но почему-то массовая гонка за идеалом женской красоты продолжается.
Недавно научный журнал Sex Roles опубликовал исследование на тему нового стандарта привлекательности. Американские ученые выяснили, что теперь идеальная женщина — не просто худая, а еще и мускулистая. Не случайно возросла популярность фитнеса и ЗОЖ, а женщины в голливудских фильмах давно уже не «принцессы в беде», а «принцессы-воины», способность драться и убегать лучше мужчин.
Но по ту сторону экрана — обычные женщины.
И здесь статистика говорит о другом: с каждым годом индекс массы тела представительниц прекрасного пола только растет. Размеры одежды 21 века не соответствуют тем же размерам в 20-м.
И только маленький процент женщин способен поместиться в «Прокрустовом ложе» массового стандарта красоты. Самооценка остальных не раз будет проверяться на прочность.
Можно, конечно, обвинять во всем масс-медиа, но есть и другие причины, как утверждают психологи. У современной женщины появляется все больше мужских обязанностей. Зачастую жизнь складывается так, что женщине приходится становиться многозадачной и «разруливать» вопросы финансов и воспитания детей. В этот момент ее мироощущение начинает меняться. Она то ли мама, то ли папа, то ли женщина, то ли мужчина.
Лариса Суркова, психолог:
Несколько клиенток признались мне, что сами не заметили, как стали носить короткие стрижки. Начали отдавать предпочтение мужской одежде. Больше брюк, пиджаков, меньше платьев и юбок. Кто-то может это отрефлексировать и понять про себя. Кто-то начинает неосознанно уподобляться мужской половине — активно идет в спортзал, занимается силовыми нагрузками, наращивая мышечную массу.
С одной стороны, это плюс: женщины занимаются собой и своим здоровьем. С другой — силовые нагрузки или единоборства женщины выбирают потому, что у них накапливается огромное количество внутренней усталости и агрессии, раздражительности и обид на весь мир и противоположный пол. Именно в спортивном клубе женщины с этим борются, приобретая мускулистое тело, которым начинают гордиться. Они показывают свои достижения в социальных сетях, запуская механизм подражательства, который в интернете очень развит.
У современных женщин, особенно в России, самооценка очень хрупкая и ударить по ней легко чем угодно. Неважно, худая ли женщина, мускулистая или полная. Обязательно найдутся те, кто будут писать ей гадости в соцсетях. Смешно думать, что у «фитоняшек» все в порядке с самооценкой. Они точно так же страдают от негативных комментариев и непрошенных советчиков.
Занятия спортом и своим здоровьем сейчас, безусловно, в моде. В частности, это связано с тем что у нас появилось больше возможностей уделять внимание себе, своему внешнему виду. При этом стиль одежды и макияж становятся все более расслаблеными. Нарядность перестает быть модной, а новыми маркерами благополучия человека становятся хорошее здоровье и ухоженность (без косметологических и парикмахерских излишеств).
И несмотря на то, что спорт не гарантирует здоровья, а некоторые тренировки чреваты травмами, многие девушки действительно потянулись в фитнес-клубы и взяли в руки железо.
Некоторые даже обращаются за рельефными мускулами не к фитнес-тренеру, а к… пластическому хирургу. В клиниках предлагают процедуры наращивания мышечной массы, выделения мускулатуры и даже оформления кубиков на животе.
Юрий Диков, пластический хирург:
Не могу сказать, что на сегодняшний день это самая популярная и востребованная процедура, но желающие есть. Например, тех же кубиков на животе можно достичь двумя путями. Первый — это когда кубики у человека и есть, но толщина жировой клетчатки не позволяет им четко прорисовываться. В этом случае достаточно убрать жир с живота и сделать анатомический акцент на мышцы и борозды. Тогда у пациента будет своя естественная мускулатура, а мы лишь подчеркнем ее контуры. Второй — когда на подкожной жировой клетчатке пытаются формировать какой-то рельеф, но пациент при этом не обладает выделенной мускулатурой в области живота. Выглядит это не особо эстетично и наощупь это будет неприятно.
Мода на совсем худые тела уже отошла в прошлое. Сейчас мы возвращаемся к формам, к оформленным телам. Но, безусловно, к пластическим хирургам люди все же приходят не под веянием моды, а чтобы решить свою конкретную проблему.