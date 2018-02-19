6 трендовых оттенков волос на весну

Весна уже на пороге — отличный повод обновить не только гардероб, но и цвет волос. Мы собрали для тебя все основные тенденции, и что примечательно — они совсем не такие, как мы ожидали. Всему виной одержимость датской концепцией хюгге, из-за которой селебрити выбирают мягкие медные цвета, кремовые и апельсиновые — все, что создает ощущение уюта. 1. Aurbrown

Нечто среднее между каштановым и рыжеватым цветом — люксовый оттенок. Это глубокий цвет с добавлением бронзы, словно поцелуй солнца. Рыжеватое омбре допустимо также для нейтрального тона, не только для теплого, и идеально подходит для тех, чьи волосы заметно повреждаются от окрашиваний. 2. Sun-Kissed Cinnamon

Теплый и ласковый оттенок получается от сочетания золотого, медного и немного красного. Прекрасно подходит для девушек любого цветотипа, а если ты беспокоишься о том, что тон твоей кожи излишне розовый, то просто затемни корни. 3. Buttery Blondee

Золотисто-маслянистый оттенок — идеальный вариант для тех, кто хочет немного разнообразить блонд, при этом сохранив естественный цвет. Такой цвет можно получить, добавив теплый оттенок у корней. С золотисто-маслянистым цветом волосы выглядят объемнее и здоровее — то, что нужно после сезона шапок. 4. Toffee

Любишь по-настоящему «вкусные» цвета? Парикмахеры называют этот цвет чем-то средним между карамелью и ирисками. Это сладкий оттенок, который отлично подходит каштановым волосам и создает весенний образ. Закрути несколько локонов, добавь хайлайтера и не беспокойся, если волосы слегка спутаются, ведь неряшливость здесь уместна. 5. Blorange

6. Acid aquamarine Яркий микс апельсина и блонда — новый хит в Инстаграме — цвет примерили даже Джиджи Хадид и Кара Делевинь . Лучше всего смотрится на кудрявых волосах, на которых смешивается розоватый и апельсиновый оттенки. Чтобы получить его, предварительно нужно осветлить волосы, так что учитывай это, особенно если волосы тяжело переносят серьезные повреждения.

Кислотные оттенки захватывают рынок, а яркие пигменты появились даже в масс-маркете.

heroine

Если раньше был популярен неоновый моноцвет, то сейчас чем больше оттенков, переходов и переливов, тем лучше. Отличный выход из ситуации, когда не можешь выбрать что-то одно.