5 правил, чтобы выглядеть на фото идеально

Известная телеведущая не только часто снимается для глянцевых журналов, но и снимает сама как фотограф. Анастасия поделилась с WomanHit.ru секретами, как подготовиться к фотосессии и как добиться портрета, который будет вам нравиться

Как правильно подготовиться к фотосессии

Нельзя дважды произвести первое впечатление, поэтому ваш портрет должен быть действительно хорош и не только подчеркивать выигрышные черты внешности, но и заявлять о харизме, стиле, успешности, а также передавать ваше настроение. Начните подготовку с соблюдения 5 важных правил:

1. Накануне съемки не ходите к косметологу, так как последствия процедур могут не сойти с лица, и результат получится плачевным. Дома тоже избегайте косметического воздействия, способного вызвать шелушение, раздражение и др. Все серьезные процедуры лучше делать за 3—4 недели до съемки, а перед фотосессией воспользуйтесь маской для лица на тканевой основе с увлажняющим эффектом. Выбирая именно ту фирму, которой вы уже пользовались. Чтобы не было неприятных неожиданностей.

2. Солярий посещайте дня за 4 до работы с фотографом: тогда, даже если возникнет покраснение кожи, оно успеет сойти. От автозагара лучше отказаться: он часто идет пятнами, что может быть заметно.

3. Не пейте за сутки перед фотосессией много воды и не ешьте соленое, иначе может образоваться отечность.

4. Не употребляйте в течение суток алкоголь, чтобы лицо не смотрелось одутловатым.

5. Обязательно выспитесь, чтобы выглядеть свежо. Какой фон выбрать для идеального портрета

Главное, что нужно знать о фоне — это то, что он не должен отвлекать внимание от основного объекта съемки, то есть от вас. Все фоновые атрибуты призваны дополнять идею портрета, а не перебивать ее.

Можно использовать:

— простой однотонный фон: он отлично концентрирует взгляд на самой модели — подойдет классический черный или белый, а также нейтральные оттенки — бежевый, серый, коричневый. Для определенного замысла можно использовать и яркие цвета.

— идеальный фон — небо. Чистое голубое, предгрозовое, рассветное, с облаками — идеально передает разные настроения.

— нарочито рельефный фон: кирпичную кладку, дощатый забор, стога сена, рыбацкую сетку, деревянные панели, увитые плющом стены, жалюзи, поверхности с облупившейся краской;

— листву деревьев и кустарников: особенно нежно смотрится подсвеченная солнечными лучами крона;

— дверные проемы и окна.

Не рекомендуется фотографироваться на:

— тусклом фоне;

— слишком пестром фоне;

— «грязном фоне»: когда позади модели много неупорядоченных объектов и лишних предметов;

— фоне, который по цветовой гамме не сочетается с вашей одеждой. Оптимальный макияж для фотопортрета

Для фотосессии всегда делается более выразительный макияж, чем в повседневной жизни. При этом грамотно нанесенная косметика дает лучший результат, чем обработка снимков в фотошопе. Хочу развеять миф, когда говорят: «сделаем так, а на компьютере поправим». Старайтесь, чтобы все было идеально и требовало минимальной корректировки, иначе будет заметно, что фото «нарисовано».

Яркость макияжа зависит от образа, который вы хотите создать: экстравагантный мейк должен делать профессиональный визажист, для создания определенного стиля, который лично вам точно подходит. В остальных случаях выбирайте нейтральный макияж. На портрете мы в первую очередь обращаем внимание на глаза, поэтому акцент в макияже стоит сделать именно на них.

Также обязательно нужно выровнять тон лица, подчеркнуть скулы, уделить внимание линии бровей, использовать карандаш для губ, чтобы контур был более четким. Отдавайте предпочтение мягким, нюдовым оттенкам, они сделают лицо более молодым и свежим. Куда деть руки

Хорошо, если вам нужен портрет крупным планом, без рук в кадре. А если это не так? Тогда используйте несколько универсальных подсказок, чтобы фото получилось удачным:

Пальцы рук должны быть расслаблены и не сомкнуты вместе.

Слишком прямые руки смотрятся плохо.

Разворачивайте руки локтями к фотографу, чтобы линия от плеча до запястья смотрелась более плавной.

При скрещивании рук между ними и телом должен быть просвет.

Важно, чтобы одна или обе руки были заняты. Можно взять сумочку, цветок или игрушку, поднести телефон к уху, коснуться кончиками пальцев щеки, взяться за лацкан накинутого на плечи пиджака. Секреты выразительности лица

Далеко не все чувствуют себя уверенно при съемке, из-за чего лицо смотрится неестественно. Поэтому нужно уметь расслаблять лицевые мышцы. В этом поможет:

— хороший контакт с фотографом;

— отсутствие бьющего света в глаза;

— артикуляционная гимнастика.

Представьте, что вы смотрите на любимого человека, если делаете романтическое фото, или босса, если нужно принять более строгий вид.

Используйте одну хитрость: закройте глаза и откройте их по команде фотографа прямо перед тем, как он спустит затвор камеры — перепад света заставит ваши зрачки расшириться, добавив глубины и выразительности взгляду.

Если вас смущают какие-то черты или особенности лица и тела (круглые щеки, широкие плечи), обязательно скажите об этом перед съемкой фотографу, визажисту и стилисту — они придумают, как подкорректировать внешность.

И самое главное — идите на фотосессию в хорошем настроении и не стесняйтесь пробовать разные образы!