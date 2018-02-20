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Nars и Erdem представили совместную коллекцию
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Nars и Erdem представили совместную коллекцию 

Fancy Journal 20 февраля 2018
Фото: Fancy Journal
Британский дизайнер Эрдем Моралиоглу и косметический бренд Nars представили совместную коллекцию Strange Flowers, над созданием которой Франсуа Нарс и Эрдем Моралиоглу работали два года.
«Эта коллекция не должна была стать обычной коллаборацией, когда дизайнер придумывает пять цветов помады», — рассказал Моралиоглу, — «Своим макияжем вы рассказываете историю так же, как и своей одеждой».
Всего в коллекцию вошли 13 средств, среди которых лиловый бальзам для губ, сливово-фиолетовая помада, пудра для губ и кремовый карандаш для глаз. Упаковки будут украшены георгинами и лилиями в эстетике Erdem.
В продажу коллекция Erdem X Nars поступит в мае 2018 года на сайте narscosmetics.com.
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