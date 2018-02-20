Nars и Erdem представили совместную коллекцию

Британский дизайнер Эрдем Моралиоглу и косметический бренд Nars представили совместную коллекцию Strange Flowers, над созданием которой Франсуа Нарс и Эрдем Моралиоглу работали два года.

«Эта коллекция не должна была стать обычной коллаборацией, когда дизайнер придумывает пять цветов помады», — рассказал Моралиоглу, — «Своим макияжем вы рассказываете историю так же, как и своей одеждой».

Всего в коллекцию вошли 13 средств, среди которых лиловый бальзам для губ, сливово-фиолетовая помада, пудра для губ и кремовый карандаш для глаз. Упаковки будут украшены георгинами и лилиями в эстетике Erdem.

В продажу коллекция Erdem X Nars поступит в мае 2018 года на сайте narscosmetics.com.