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6 средств с витамином С, которые вам нужны
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6 средств с витамином С, которые вам нужны 

SNCmedia.ru 19 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Витамин С — главный антиоксидант и борец за сияние нашей кожи в суровую зимнюю пору. Но одними мандаринами и апельсинами тут не обойтись. Чтобы кожа светилась здоровьем и красотой, придется пополнить витаминным зарядом и вашу косметичку.

Крем-контур вокруг глаз Sesderma C–Vit Eye Contour Cream

Крем-контур вокруг глаз помогает убрать темные круги, мешки и синяки под глазами. И все за счет витамина C. Кстати, для тех, кто уже успел влюбиться в полезный ингредиент, у Sesderma есть целая линейка средств на основе витамина C, в которую вошли средства на любой вкус и цвет.

Увлажняющий крем для лица Erborian Yuza Sorbet

Настоящий заряд энергии, который нам так необходим на третий месяц зимы. В составе есть не только витамин C, но и E, а также лакрица и зеленая слива. Можно использовать в качестве базы под макияж.

Система ухода с высоким содержанием витамина С Clinique

Недельная система ухода за кожей с содержанием чистого витамина С уже через 7 дней покажет вам волшебную силу антиоксидантов. Еще можете добавлять пару капель средства в свой любимый уходовый крем, чтобы в разы усилить его действие.

BB-крем "Секрет Совершенства" Garnier

Для тех, кому мало ухода с витаминами, идем дальше и дополняем его декоративной косметикой. Например, BB-крем от Garnier, основанный на витамине C. Он заряжает кожу энергией и здоровым сиянием, что нам и нужно.

Увлажняющая освежающая дымка для лица Valo с витамином С Lumene

Бодрящая дымка для лица с арктическими ягодами увлажнит и вернет коже сияние практически мгновенно. Подойдет даже особо придирчивым к составу бьюти-манькам, потому что абсолютно гипоаллергенна и очень полезна.

Amini Vitamin Gel

Масло для лица с витамином С японского бренда Amini выглядит очень жизнеутверждающе, да и своим супер-витаминным составом не может не радовать. Тут и сок апельсина, и лимона, и масло облепихи. Всю эту чудодейственную смесь в виде геля надо наносить на лицо перед сном, и будет вашей коже счастье.
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