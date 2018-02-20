Чистка лица: какую выбрать, плюсы и минусы

Существует множество видов чистки лица, но выбрать наиболее подходящую самостоятельно довольно сложно, ведь у каждой есть свои преимущества и недостатки. Читайте все подробности в нашем материале.

Для того чтобы кожа оставалась мягкой и эластичной, сальные железы производят липидосодержащий секрет. В идеале он равномерно распределяется по поверхности лица, образуя защитную мантию. Но из-за изменения обмена веществ или гормональных, сезонных, возрастных причин объем выработки кожного сала может увеличиться, слущивание верхнего слоя клеток кожи замедлится. На фоне повышенного количества кожного сала активно размножаются бактерии и возникают воспалительные элементы. Помочь в такой ситуации может чистка — это процесс очищения кожи лица от загрязнений, кожного сала, закупорок сальных желез, а также от слоя ороговевших клеток, мешающих проникновению полезных веществ.

Чистка лица дает хороший косметический результат при уходе как за сухой, так и за жирной, проблемной кожей. Если воспалительные угри содержат обильный секрет на поверхности, и их больше десяти, то чистку делать нельзя. Необходимо сначала снять воспаление средствами, которые назначит врач-косметолог. Различают несколько видов чистки лица: ручную (мануальную); химическую (с применением фруктовых кислот) и аппаратную (ультразвуковая, броссаж, гальваническая, вакуумная, алмазно-вакуумная). Ручная чистка

Мануальная (ручная) чистка лица — это лечебная процедура. Она идеально подходит для удаления более глубоких комедонов, миллиумов с целью профилактики воспалительных угрей. Этот способ традиционно считается наиболее эффективным при проблемной и жирной коже с множественными дефектами. Поскольку специалист кропотливо обрабатывает каждую засоренную пору вручную, это позволяет в ряде случаев достичь наилучших результатов. В настоящее время редко применяют ручную чистку как монопроцедуру. Часто сочетают аппаратные методики и ручную чистку, особенно если это жирная, проблемная или комбинированная кожа. Ручная чистка не подходит для сухой, тонкой, чувствительной кожи с куперозом (расширенные капилляры). Аппаратная чистка

Из аппаратных методик наиболее часто используется ультразвуковая чистка. Во время сеанса применяют специальное устройство с насадкой в форме лопаточки. Через нее осуществляется подача ультразвуковой акустической волны на поверхность кожи, под воздействием которой производится вибромассаж на клеточном уровне. Высокочастотные звуковые колебания проникают внутрь и удаляют частички ороговевшей кожи, делают массаж и выводят излишки кожного сала. Часто ультразвуковую чистку сочетают с мануальной (особенно при жирной и нормальной коже), а вот с чисткой фруктовыми кислотами лучше не совмещать.

Брашинг (вариант механического воздействия, когда используются специальные щетки) и гальваническая чистка (сочетание воздействия гальванических токов с щелочными растворами) в настоящее время используются не так часто. Эти процедуры не подходят для сухой, тонкой, чувствительной кожи.

Для вакуумной чистки лица используют специальную вакуумную аппаратуру с насадкой для нагнетания воздуха под отрицательным давлением. Под его воздействием загрязнения буквально «высасываются». Благодаря засасывающему эффекту из кожи удаляются открытые комедоны, очищаются загрязненные поры. Помимо очищения, процедура способствует регенерации кожных структур, обладает рассасывающим эффектом, улучшает кровообращение в коже и лимфодренаж. Массируя кожу вакуумом, мы снимаем отечность на лице, стимулируем выработку коллагена, отвечающего за упругость кожных покровов и защищающего от появления морщин. Сразу после сеанса кожа выглядит посвежевшей, ее цвет становится более равномерным. Вакуумная чистка подходит для всех типов кожи. Алмазно-вакуумная чистка

Алмазно-вакуумная чистка (алмазный пилинг, алмазная шлифовка, алмазная дермабразия) — это метод аппаратного очищения кожи насадками с алмазным напылением, дополненный функцией вакуумного всасывания. Во время процедуры насадка удаляет с кожи не только загрязнения, но и старые, уставшие и практически выработавшие свой естественный потенциал клетки, а вакуумная насадка вытягивает отшелушенные ткани и содержимое сальных желез. Помимо глубокого очищения, эта методика запускает процесс омоложения кожи. Молодая кожа эффективно очищается, уходят застойные воспалительные очаги, уменьшаются темные пятна постакне (постугревые), и при необходимости можно добавлять ручную чистку.

При воздействии на более зрелую, увядающую кожу улучшается лимфодренаж и кровообращение кожи, как следствие ускоряется обмен веществ и вывод свободных радикалов. В результате повышается упругость кожи, поры сужаются, уходит отечность, разглаживаются мелкие морщинки, кожа приобретает свежий, отдохнувший вид. К тому же процедура безболезненна и практически не имеет реабилитационного периода.

Периодичность проведения чистки лица определяет косметолог индивидуально в каждом конкретном случае. Единственное, о чем следует знать, — частые и активные мануальные чистки провоцируют еще большую выработку кожного сала в порах.

После чистки косметолог дает рекомендации в индивидуальном порядке. Общие для всех правила следующие:

• В день процедуры вместо умывания для жирной и проблемной кожи рекомендованы протирания мирамистином, а также ограничение занятий спортом.

• В течение 48 часов после чистки следует ограничить пребывание под прямыми лучами солнца, не посещать солярий и баню.

• При образовании корочек их нельзя удалять.