Тренд из Instagram: макияж по знакам зодиака

Визажисты (и просто энтузиасты) в Instagram уже давно развлекаются макияжем, вдохновленным астрологией и прочими эзотерическими историями.

Больше всех преуспела визажист Кимберли Мони, которая показала на своем примере 12 разных образов, вдохновленных знаками зодиака.

Визажист призналась, что какими-то глубинными астрологическими познаниями не обладает, но родилась во Вьетнаме, где гороскопы очень популярны. Макияж и прически девушка создает, ориентируясь на свой опыт в общении с людьми разных знаков, что ей определенно удается. Никакого ретроградного Меркурия, только много-много косметики и париков.