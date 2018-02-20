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Тренд из Instagram: макияж по знакам зодиака
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Тренд из Instagram: макияж по знакам зодиака 

SNCmedia.ru 20 февраля 2018
Фото: SNCmedia.ru
Визажисты (и просто энтузиасты) в Instagram уже давно развлекаются макияжем, вдохновленным астрологией и прочими эзотерическими историями.
Больше всех преуспела визажист Кимберли Мони, которая показала на своем примере 12 разных образов, вдохновленных знаками зодиака.
Визажист призналась, что какими-то глубинными астрологическими познаниями не обладает, но родилась во Вьетнаме, где гороскопы очень популярны. Макияж и прически девушка создает, ориентируясь на свой опыт в общении с людьми разных знаков, что ей определенно удается. Никакого ретроградного Меркурия, только много-много косметики и париков.
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