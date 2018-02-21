Как визуально увеличить глаза с помощью макияжа

Согласно японским легендам, настоящую гейшу отличала способность останавливать мужчину одним взглядом. Женщины, которых природа не наградила большими глазами, всячески старались сделать их более крупными и выразительными.

На сегодняшний день тысячи дам по всему миру пользуются достижениями японских красавиц и с помощью современных способов модернизируют варианты макияжа, визуально увеличивающего глаза. Давайте узнаем, как это лучше сделать. Вооружитесь тенями

Красивые палетки с разнообразными оттенками теней лучшие друзья творческих девушек вне зависимости от формы и размера глаз. Если вы твердо вознамерились сделать глаза больше, обратите внимание на сочетание темных и светлых оттенков.

Главное правило макияжа для увеличения глаз с помощью теней звучит очень просто: светлые цвета (например, бледно-розовый, нежно-персиковый или просто белый) нужно наносить на внутренний уголок, а темные (серый, коричневый, черный) ближе ко внешнему.

Для начала необходимо нанести матовые светлые тени на все подвижное веко. В уголок, от начала радужки и до конца орбитальной линии глаза, нужно нанести темные тени и тщательно их растушевать по направлению к виску.

На третью часть нижнего века, ближе к внешнему уголку, можно добавить совсем немного цвета и аккуратно растушевать, поскольку сильное затемнение может, напротив, утяжелить глаз и сделать взгляд строгим. Затем светлыми тенями нужно осветлить внутренний уголок глаза, это поможет немного расширить форму и идеально подойдет для близко посаженных глаз.

Другое оружие — правильная подводка

Для того, чтобы сделать взгляд более открытым, нужно выделить складку над верхним веком. На основную часть подвижного века лучше нанести мерцающие или перламутровые тени, они помогут придать взгляду притягательности. Наносить надо легкими бликами поверх матовых теней. Однако этим средством не стоит злоупотреблять женщинам в возрасте, поскольку такие тени могут выделить нежелательные морщинки.

Другим отличным вариантом, предусматривающим наличие в вашей палетке более двух сочетающихся оттенков, является классический smoky eyes. Необязательно делать макияж черными и сильно темными цветами, напротив, светлые и чуть более темные естественные тона сыграют вам на руку, освежив повседневный облик. Для того чтобы увеличить глаза с помощью подводки, необходимо учитывать форму глаза.

Обладательницам круглых глаз лучше всего начинать вести стрелку от середины глаза, постепенно немного расширяя ее и заканчивая небольшим хвостиком.

Девушкам с узковатой формой стоит проводить тонкую стрелку по всей длине века, приподнимающуюся только у внешнего уголка. Толстые стрелки вообще не рекомендуется делать, поскольку они утяжеляют веко.

Не стоит оставлять длинные хвосты стрелок и усердствовать с нижней подводкой, так как это может сделать глаза более узкими. Если же вы желаете подчеркнуть нижнее веко, то сделать это лучше следующим образом: подкрасить третью часть карандашом и тщательно его растушевать, чтобы создать эффект дымки.

Совет: нанесите карандаш белого цвета на «водную линию» — слизистую полосу нижнего века. Таким действием вы как бы «продлите» белок, делая глаза визуально крупнее, а также добавляя им блеска и свежести.

Хлопайте ресницами

Черные распахнутые ресницы — главный залог вашей привлекательности. Необходимо выбирать качественную тушь и правильно ее наносить. Не стоит делать много слоев, двух будет вполне достаточно, иначе ваши ресницы приобретут эффект бревен. Многие стилисты советуют не пренебрегать подкручиванием специальными щипчиками, так как они помогут раскрыть длину ваших ресниц и придать им нужную форму, тем самым облегчив процесс покраски.

Если же природа не одарила вас длинными ресницами, не печальтесь, а лучше приобретите накладные. Выбирать стоит такие, которые накладываются пучками, аккуратно обмакивать их в клей и располагать как можно ближе к своим натуральным.

Привлекаем больше внимания: брови

Любой совершенный макияж глаз становится бесполезным, если у вас неаккуратные брови. Лучше всего обратиться в салон, чтобы вам подобрали правильную форму, а затем не забывать убирать лишние волоски. Брови подходящего вам оттенка и правильной формы сделают взгляд выразительнее и привлекательнее.

Убираем несовершенства

Мешки, синяки под глазами, а также другие несовершенства «съедают» размер ваших глаз, поэтому обратите внимание на состояние своей кожи, используйте качественные матирующие средства, в частности тональный крем и консилер.