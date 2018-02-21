5 фактов о мицеллярной воде

Удивительное дело, этому продукту поют дифирамбы не только производители и блогеры, но и профессиональные косметологи.

Мицеллярная вода считается чуть ли не самым популярным средством в мире для ежедневного очищения кожи. И, что самое удивительное, ее популярность — не дело рук талантливых маркетологов.

Как уверяет наш эксперт, главная особенность мицеллярной воды — в ее составе. Тренер-косметолог EGIA Biocare System Наталия Старостина рассекретила 5 фактов о чудо-продукте (а ведь мицеллярная вода и очищает, и увлажняет, и успокаивает).

Наталия Старостина, тренер-косметолог EGIA Biocare System

Факт №1: мицеллярная вода сначала стала популярной в профессиональной среде

Использовать мицеллярную воду для очищения первыми начали дерматологи. Изначально она предназначалась для очищения кожи у пациентов с псориазом, себореей, атопическим дерматитом, поскольку это средство не сушит, не обезвоживает и не раздражает кожу. Факт №2: мицеллы притягивают к себе все виды загрязнений

При использовании мицеллярной воды очищение кожи происходит следующим образом: сферические мицеллы (сложные эфиры жирных кислот) служат своеобразной «ловушкой» для всевозможных загрязнений. Захватывая частички жировых и белковых загрязнений, излишки кожного сала, макияжа и прочее, мицеллы вместе с ними удаляются с поверхности кожи ватным диском.

Кстати, мицеллярная вода удаляет стойкий макияж гораздо лучше, чем любые гели и пенки. Факт №3: мицеллярная вода не заменяет тоник

Теоретически, после использования мицеллярной воды можно не умываться. Но! Так как это очищающее средство, которое не может оставаться на коже, необходимо закончить процесс очищения с помощью тоника.

Использовать мицеллярную воду нужно только для снятия макияжа и очищения кожи, а остатки средства обязательно убирать тоником или водой.

Нельзя протирать кожу мицеллярной водой для увлажнения или успокаивающего действия. Факт №4: на мицеллярную воду может возникнуть аллергическая реакция

И это все при том, что из ее состава убраны все химически агрессивные вещества (жесткие ПАВы, синтетические отдушки и красители, щелочи, спирт и т.д.). Реакция может возникнуть на травяные экстракты, добавленные для придания средству увлажняющего и смягчающего действия. Факт №5: перед процедурой кислотного пилинга мицеллярной водой лучше не пользоваться

Это относится и к молочку для снятия макияжа. Дело в том, что с помощью мицеллярной воды или молочка невозможно хорошо обезжирить кожу.

Из-за этого кислоты могут неравномерно проникнуть в кожу. Соответственно, ухудшается результат пилинга.

Специально для наших читателей мы внимательно изучили мицеллярную воду нескольких популярных брендов. Из нашей подборки вы узнаете главные функции и козыри этих продуктов. Мицеллярная вода для снятия макияжа с чувствительной кожи, Caudalie

Средство идеально подходит для области лица, контура глаз и губ. Мицеллярная вода Caudalie не только очищает и увлажняет, но и за счет экстракта кандейи успокаивает. Очищающее средство для лица BeautyPrep™ Face Cleanse, Jane Iredale

В состав средства входит запатентованная мицеллярная вода. Экстракты семян и плодов огурца входят в состав средства в липосомальной форме. А это значит, средство хорошо очистит, увлажнит и защитит кожу от вредного воздействия свободных радикалов. Интеллектуальная мицеллярная вода, Elemis

Перед вами не обычная мицеллярная вода, а средство, усиленное комплексом натуральных ПАВ, которые были выделены из аминокислот яблока, масла шиповника и плодов мыльного дерева. Мицеллярная очищающая вода EGIA

В составе этой мицеллярной воды нет ПАВ, щелочных компонентов и масел. То есть она сможет эффективно удалить загрязнения, макияж и не разрушит при этом рН-баланс кожи. Мицеллярный очищающий лосьон с витамином С для кожи лица, губ и глаз, Laboratoires Lysedia

Витамин С, экстракт василька, полисорбат 20, пантенол — главные активные ингредиенты этого средства. Мицеллярная вода не только очищает, увлажняет, регенерирует, но и, например, регулирует секрецию сальных желез и сужает поры. Мицеллярный гель для снятия макияжа 2-в-1, Clinique

Перед вами не вода, а именно гель. То есть помимо основных преимуществ продуктов с мицеллами, гелевая формула средства при удалении макияжа позволяет сэкономить время, потому что не требует смывания. Мицеллярная вода для чувствительной кожи, Uriage

Средство от Uriage с розовой крышкой (есть еще с синей и зеленой) предназначено специально для обладателей сухой и чувствительной кожи лица. В состав этой мицеллярной воды входят мицеллы мягких поверхностно-активных веществ (ПАВ), термальная вода, масло абрикоса, глицерин, лимонная кислота, витамин С. Мицеллярный лосьон для снятия макияжа, Vichy

Формула средства разработана с учетом потребностей чувствительной кожи и глаз. Поэтому термальная вода гипоаллергенна и не содержит этилового спирта в составе. Мицеллярная вода Ultra Sensitive, La Roche Posay

Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay смиксовала мицеллы с глицерином. В итоге получилось средство, которое моментально удаляет с кожи макияж и при этом успокаивает. Очищающая мицеллярная вода «7 трав», Erborian

Мицеллярная вода умеет очищать кожу от нескольких видов декоративной косметики: средств на основе воды (например, тональный крем), на масляной основе (например, губная помада и блеск для губ), на основе силикона (например, тушь для ресниц). Мицеллярная вода, Garnier

Средство вполне можно назвать универсальным. Оно одновременно мощное (прекрасно удаляет макияж) и деликатное (идеально очищает без лишнего трения). Мягкая мицеллярная вода, Topicrem

Средство гипоаллергенно, без парабенов и красителей. Кроме того, оно протестировано контролем дерматологов и офтальмологов. А значит подходит для ухода за кожей всех членов семьи — и малыша, и мамы, которая носит контактные линзы. Очищающая мицеллярная вода для лица с маслами, Natura Siberica

Средство может похвастаться формулой 5 в 1. Мицеллярная вода избавляет от избытка кожного жира и загрязнений, удаляет даже стойкий макияж, питает кожу за счет натуральных экстрактов (масло облепихи, клюквы, брусники, костяники, черники), увлажняет и тонизирует. Мицеллярная вода для лица, век и губ, Черный жемчуг

В состав средства добавлена 20%-ная активная сыворотка. Поэтому эта мицеллярная вода придает коже гладкость еще на этапе очищения. Гиалуроновая мицеллярная вода, Eveline

Средство может похвастаться наличием гиалуроновой кислоты в составе. За счет этого заметно повышается уровень увлажнения кожи и ее защита от пересушивания в течение дня.