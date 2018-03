10 средств макияжа для блондинок

Быть блондинкой непросто. Помимо регулярных визитов в салон для поддержания платинового оттенка волос придется обновить и содержимое косметички. Если вы решили к весне кардинально сменить имидж, то наши бьютихаки помогут завершить образ. А для блондинок со стажем Ольга Смирнова , автор @makeupmania.ru, также блондинка, составила свой список незаменимых средств.

Сияющая кожа

Светлые волосы притягивают внимание к лицу, и оно должно быть идеальным. Тренд сияющей кожи с помощью хайлайтеров всех оттенков сместился на праймеры, создающие деликатное и более естественное подсвечивание кожи. Блондинкам стоит брать на вооружение этот прием, который позволяет освежить цвет лица и придать ему благородный здоровый блеск. Новинка — эликсир для сияния кожи Skin Brightener №42 Bobbi Brown — устраняет тусклый тон, выравнивает цвет, стимулирует обновление клеток, придавая свежий вид.

Тональные основы и консилеры

Пигментация, темные круги и синяки, покраснения и воспаления на лице, обрамленном светлыми волосами, становятся заметнее в разы. Не обойтись без консилеров и хорошей тональной основы.

Консилеры, которые качественно маскируют несовершенства кожи, можно найти в ассортименте марки Benefit. Обычно в выборе консилера все теряются из-за многообразия оттенков, но Benefit для российских девушек привез всего два — Light и Medium, блондинкам рекомендован именно Light. Для коррекции области вокруг глаз я выбираю консилер-шайбочку Bo-Ing.

Тональное средство жидкой текстуры, например, флюид Studio Waterweight SPF 30 Foundation M. A. C или Skin Long-Wear Weightless Foundation Spf 15 Bobbi Brown, создают стойкое невесомое покрытие, но благодаря насыщенным пигментам способны на такие же чудеса, что и плотная кремовая основа. Для создания фарфоровой чистой кожи я рекомендую бестселлер Guerlain тональный крем легчайшей текстуры Lingerie de Peau. Брови

Именно с выбором карандаша для бровей у блондинок чаще всего возникают сложности. Обладательницам платиновых волос лучше выбирать карандаши и тени для бровей холодных пепельных оттенков с серым подтоном. Многие даже самые светлые оттенки средств для бровей грешат рыжиной. Если такого тона нет в волосах, то это явно не ваш случай. Образцовые карандаши для бровей с тонким грифелем, качественной пигментацией и правильным оттенком ищите в ассортименте Make Up For Ever Brow Pencil #10 Light Blond и #20 Blond. Глаза

Тут все очень просто. Светловолосым девушкам с голубыми, серыми и зелеными глазами не обойтись без культовой палетки Naked Urban Decay, в которых подобраны телесные, кофейные и серые оттенки всех мастей. Для косметички подойдет палетка из 6 оттенков Naked Basics, а дома можно оттачивать мастерство смоки с помощью 12 оттенков палетки Naked Smoky. А если выбрать нужно всего одну палитру, то я бы выбрала Naked Ultimate Basics, состоящую из 12 матовых бархатистых теней.

Еще одна универсальная палетка, которая будет служить верой и правдой блондинке долгие годы — Tarteist PRO Amazonian clay palette американского бренда Tarte. Здесь вы найдете матовые, шиммерные и глиттерные тени в наиболее подходящей блондинкам золотой, нюдовой и лиловой гамме. А для акцентов предусмотрены искрящийся бирюзовый и угольный черный.

Черные густые ресницы не всегда идут девушкам с золотыми волосами. Для ежедневного макияжа можно выбрать коричневый оттенок туши They’re Real Benefit или Vamp! Extreme Pupa Milano.

Экспериментируйте с цветными оттенками туши для ресниц. И если раньше каждая уважающая себя блондинка хранила в косметичке синюю тушь, то сейчас палитра для арт-макияжа куда разнообразнее. Особенный хит — топовое покрытие для розовых кончиков ресниц. Тушь цвета фуксии можно найти у YSL Beauté Vinyl Couture

Губы

Блондинка — это манифест, провозглашайте его гордо! Ведь именно блондинкам так идут красные помады! Главные составляющие образа кинодивы Золотого века Голливуда — светлые пряди и алые губы. Об идеальной красной помаде можно написать еще десятки статей и несколько книг, но если в короткой версии, то мои любимые вамп оттенки алого в матовой текстуре — это Ruby Woo M. A. C (как же без него?), Chilli Red Liquid Matte KissKiss Guerlain, 402 Fil Rouge Lip Magner Armani.

Для спокойного повседневного макияжа идеальны лиловые и розовые помады, особенно популярны среди блондинок винтажные оттенки, так называемой пыльной розы, например, Flaming Rose KissKiss Guerlain.