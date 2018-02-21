Внешность барби обходится ей в £1,000 каждый месяц

Габриэлле Жирасковой всего 18 лет, а на ее счету уже несколько пластических операций. Она — гуру в вопросах макияжа и подбора одежды, а также создания целого образа. Вот и для себя она нашла подходящий прототип для подражания — девушка копирует внешность куклы Барби, которых, кстати, в ее коллекции более 300 штук.

Instagram @lolotabella

Все началось, когда Габриэлле было 16 лет. Тогда-то девушка и начала свои эксперименты с внешностью: окрасила свои роскошные длинные волосы в пепельный блонд, познакомилась с накладными ресницами, начала красить губы ярко розовой помадой.

В погоне за кукольной внешностью Габриэлла увеличила грудь до неестественного седьмого размера, но останавливаться на этом она не собирается. В планах девушки удалить несколько ребер, вставить ягодичные импланты и, возможно, еще больше увеличить грудь.

Instagram @lolotabella

Девушка говорит, что именно так чувствует себя красивой и уверенной в себе. Она ни в коем случае не призывает брать с нее пример, более того, откровенно рассказывает о ежедневных сложностях.

Быть мною очень непросто. Любые сборы занимают около четырех часов каждый день. А уж о деньгах я вообще молчу. Внешность барби — это во всех смыслах дорого!

На призывы вернуться к естественности девушка только улыбается и машет рукой.

Instagram @lolotabella

За изменениями дочери следит обеспокоенная мама. Говорит, что все начиналось довольно безобидно, но теперь зависимость приняла серьезный оборот. Так или иначе, мама решила поддерживать Габриэллу во всем.

В конце концов, главное, чтобы дочь была счастлива.