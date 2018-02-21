MISS MAXIM 2018 — шанс попасть на обложку журнала

Журнал MAXIM объявляет о начале приема заявок на участие в самом долгожданном конкурсе страны — MISS MAXIM 2018!

С 19 февраля по 16 апреля все совершеннолетние красавицы могут подать заявку на участие в конкурсе MISS MAXIM 2018!

В этом году стать конкурсанткой стало еще проще. Теперь подать заявку можно в социальных сетях. Для этого нужно выложить в «Инстаграм» или «ВКонтакте» свою фотографию (можно несколько) с хештегом #missmaxim2018russia. Главное, чтобы профиль был открытый.

Сотня самых сексуальных будет отобрана по итогам читательского голосования, которое пройдет на сайте http://www.maximonline.ru/miss/ с середины апреля по конец мая.

Голосование проходит в формате «Кто горячее?»: из участниц голосования алгоритм формирует случайные пары, за каждую победу в такой паре участница получает один балл, за поражение — теряет один балл. Так формируется рейтинг.

Девушек с лучшим рейтингом MAXIM пригласит в Москву на фотосессию, и по ее результатам редакция выберет 10 финалисток, которые станут главными претендентками на победу. Десятка предстанет перед гостями грандиозного финала MISS MAXIM, который по традиции состоится в середине июля и станет одним из самых ярких событий лета.

Победительница, которую выберет звездное жюри, получит корону, подарки от спонсоров и, самое главное, станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM! Остальные финалистки получат подарки от спонсоров и фото на страницах журнала.