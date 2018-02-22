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Бесполый человек появился на обложке журнала
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Бесполый человек появился на обложке журнала 

Lenta.ru 22 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
На обложке журнала Diva впервые в мире появился человек нейтрального пола — активист Райан Дав (Rain Dove). Об этом сообщает The Independent.
Модель считает, что гендер является социальным конструктом и предпочитает использовать в отношении себя местоимение «оно». Дав уже снимали для журналов Vogue, Elle и Cosmopolitan, где оно позировало в белье как для женщин, так и для мужчин.
«Я польщено и надеюсь, что на обложках журналов появятся еще больше самых разных личностей», — говорит Дав. Оно рассказало, что в детстве чувствовало себя уродливой девочкой. «Я всегда знало то, что знаю о себе сейчас, просто не могло выразить словами. Я — это просто я», — объясняет модель.
Активист также посетовал, что представителям небинарных гендеров до сих пор приходится сталкиваться с непониманием как в обществе, так и в модельной сфере.
Журнал Diva специализируется на материалах для представителей ЛГБТ-сообщества.
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