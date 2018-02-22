Крутые гаджеты для укладки дома

Чтобы сделать красивую прическу дома, видеоуроками не обойтись. Надо выбрать отличный гаджет, который обладает всеми необходимыми функциями и не испортит ваши волосы. Мы собрали для вас самые лучшие варианты!

Плойка от Babyliss Pro

Кудри? Запросто! Новинка от Babyliss Pro идеально подойдет для тех, у кого длинные волосы. Этот гаджет обладет покрытием Titanium Diamond, которое обеспечивает быстрый результат.

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Титан, содержащий алмазный порошок, гарантирует устойчивость к высоким температурам. Также у него есть целых 30 температурных режимов (от 135 °C до 220 °C), так что ваши волосы не будут перенагреваться. А еще у этой плойки есть функция, которая позволяет ей выключаться автоматически через 72 минуты (безопасность превыше всего!). Несколько несложных движений, и ваши идеальные кудри будут готовы.

Утюжок для волос от CHI

Без утюжка так же тружно жить, как и без плойки. Тем более этот гаджет еще более универсальный. Ведь с его помощью можно не только сделать волосы идеально прямыми, но еще и накрутить их.

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Утюжок G2 от CHI обладает керамическими пластинами с титановым покрытием. Эти материалы позволят придать волосам ухоженный вид и не пересушить их. Нагревается он в течение 40 секунд, поэтому вам не придется тратить много времени на укладку. К тому же после его использования волосы не только приобретут желаемую форму, но еще и будут блестеть.

Фен от Cloud nine

С помощью этого фена также можно сделать привлекательную и простую укладку. Обратите внимание на гаджет от Cloud nine. Антистатическая технология сокращает количество отрицательно заряженных частиц и укрощает непослушные пряди, а самое главное, что после сушки волосы не будут электризоваться. Локоны станут шелковистыми и блестящими. У фена три температурных режима — вы можете выбрать наиболее подходящий для вас. И, конечно, в наборе вы найдете насадку-диффузор, которая поможет вам сделать естественную укладку и придать прическе объем. Именно такая прическа сейчас на пике моды!

Фен от Dyson

А фен от Dyson не только поможет вам сделать пляжную укладку, но еще и добиться аккуратной прически с прямыми прядками. Для этого в комплекте есть несколько разных насадок. Помимо этого, он быстро высушит ваши волосы и не повредит их.

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С помощью насадки для создания направленного потока удобно укладывать волосы на брашинг. И, конечно, стильный дизайн не оставит равнодушной ни одну модницу.

Стайлер для завивки волос от Braun

Гаджет от Braun поможет вам в создании голливудских локонов. Покрытие из керамики позволяет не пересушить кончики и обеспечить волосам ослепительный блеск.

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Также стайлер обладает пятью температурными режимами и функцией ионизации. Прядки будут выглядеть ухоженными и здоровыми. Такой гаджет можно использовать каждый день и не бояться испортить свои волосы.