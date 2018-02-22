Фанатка пластики пожаловалась на большие ягодицы

Жительница британского города Бирмингем Стар Делгайдис (Star Delguidice), потратившая 230 тысяч фунтов стерлингов (около 18 миллионов рублей) на пластические операции, решила избавиться от новых имплантатов в ягодицах. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В декабре 28-летняя британка сделала операцию по увеличению ягодиц. Ей вживили имплантаты объемом 650 кубических сантиметров — вдвое больше размера, который рекомендовали специалисты. Кроме того, она заранее набрала 25 килограммов, чтобы врачи могли перекачать в ягодицы лишний жир из других частей тела.

Спустя месяц после операции, которая обошлась в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), Делгайдис поняла, что выбрала слишком большие имплантаты. По ее словам, она не может привыкнуть к странным ощущениям, которые возникают, если сесть. «Я чувствую, как они двигаются, и хотя мне нравится общий вид, я хочу избавиться от них», — заявила женщина.

В течение десяти лет Делгайдис подверглась десяткам косметических операций и процедур. Среди прочего она четыре раза корректировала форму груди, сделала четыре ринопластики и пять липосакций. После неудачного опыта с ягодицами женщина намерена воздержаться от новых пластических операций. «Я продолжу поддерживать внешность ботоксом и филлерами, но больше никакого силикона», — подчеркнула она.