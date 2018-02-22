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Фанатка пластики пожаловалась на большие ягодицы
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Фанатка пластики пожаловалась на большие ягодицы 

Lenta.ru 22 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
Жительница британского города Бирмингем Стар Делгайдис (Star Delguidice), потратившая 230 тысяч фунтов стерлингов (около 18 миллионов рублей) на пластические операции, решила избавиться от новых имплантатов в ягодицах. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
В декабре 28-летняя британка сделала операцию по увеличению ягодиц. Ей вживили имплантаты объемом 650 кубических сантиметров — вдвое больше размера, который рекомендовали специалисты. Кроме того, она заранее набрала 25 килограммов, чтобы врачи могли перекачать в ягодицы лишний жир из других частей тела.
Спустя месяц после операции, которая обошлась в 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), Делгайдис поняла, что выбрала слишком большие имплантаты. По ее словам, она не может привыкнуть к странным ощущениям, которые возникают, если сесть. «Я чувствую, как они двигаются, и хотя мне нравится общий вид, я хочу избавиться от них», — заявила женщина.
В течение десяти лет Делгайдис подверглась десяткам косметических операций и процедур. Среди прочего она четыре раза корректировала форму груди, сделала четыре ринопластики и пять липосакций. После неудачного опыта с ягодицами женщина намерена воздержаться от новых пластических операций. «Я продолжу поддерживать внешность ботоксом и филлерами, но больше никакого силикона», — подчеркнула она.
В 2017 году сообщалось, что жертве неквалифицированного пластического хирурга в Бангкоке сделали срочную операцию, чтобы удалить из носа силиконовый имплантат. После неудачной ринопластики у женщины на кончике носа образовалась рана, через которую вывалилось основание имплантата.
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