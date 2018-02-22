Женщины ложатся под нож ради «дизайнерской вагины»

В последнее десятилетие все больше женщин решаются лечь под нож хирурга с целью получения «дизайнерской вагины». Под этим термином подразумевают гениталии, которые подверглись коррекции различными методами. К примеру, по одной лишь лабиопластике, что подразумевает «исправление» половых губ, спрос вырос на 45%. Стивен Лоу , пластический хирург из Австралии, поделился тонкостями таких процедур.

Посредством интимной хирургии девушки имеют возможность сузить влагалище, восстановить девственность, увеличить/уменьшить половые губы и т.д. Чаще всего дамы обращаются к специалистам ради «вагинального омоложения». В частности, в Австралии такие операции уже представляют собой многомиллионную отрасль, а их популярность Стивен Лоу связывает с тем, что в условиях современного общества у женщин формируется психологический дискомфорт и желание быть «идеальной».

Особенно сильно это чувство неловкости и неполноценности проявляет себя после родов. Девушки испытывают недовольство как внешним видом интимной зоны, так и собственными ощущениями. Это в итоге отражается не только на их самооценке, но и на половой жизни.

То же касается менопаузы, когда происходит снижение уровня эстрогена в организме. Тогда стенки влагалища теряют свою эластичность, становясь более хрупкими, что чревато недержанием и болезненными ощущениями во время интимной близости. Впрочем, иногда желание лечь под нож обусловлено только эстетической стороной.

Статистика ISAPS гласит, что за последние несколько лет лабиопластикой воспользовались на 45% больше девушек, даже несмотря на то, что стоимость такой операции составляет от 3,5 тысячи долларов.