Новые оттенки в окрашивании, которые будут актуальны 

Мы собрали модные окрашивания будущего сезона, которые уже проверили на себе любимчики миллионов.
Платиновый блонд
С платиновым блондом уже достаточно покспериментировали звезды: только в недавнем времени на окрашивание решились Кара Делевинь, Ким Кардашьян и Сирша Ронан. Весной оттенок окончательно пойдет в народ, так что, начинаем готовить почву для экспериментов.
Солнечные пряди
Теперь чтобы выглядеть так, будто вы круглый год обитаете на пляже, необязательно изначально быть блондинкой. Капельку солнца можно вполне естественно добавить и темным волосам. Примерно так и поступила Дженнифер Лопес.
Старый голливудский блонд
Старый голливудский блонд — это нечто среднее между платиновым окрашиванием и легким осветлением прядей: оттенок выглядит мягче и теплее первого, но намного насыщеннее второго. Старый новый цвет уже удачно протестировала на своих волосах Марго Робби.
Глубокий бронд
Богатые темные оттенки — от темно-коричневого до черного — прекрасный запасной вариант для тех, кому не хочется никаких видимых осветлений. Наглядный пример такого окрашивания демонстрирует актриса Приянка Чопра.
Натуральный цвет
Краска краской, но о своих корнях стилисты забывать не советуют. Весной будет самое время к ним вернуться, если точно хотите всех вокруг удивить. А тем, кто и так ни разу не красил волосы, имеет смысл подчеркнуть их природную красоту с помощью оттеночных салонных уходов, как делает Джиджи Хадид.