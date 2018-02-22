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Новые оттенки в окрашивании, которые будут актуальны
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Новые оттенки в окрашивании, которые будут актуальны 

Журнал ОК! 22 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Мы собрали модные окрашивания будущего сезона, которые уже проверили на себе любимчики миллионов.

Платиновый блонд

С платиновым блондом уже достаточно покспериментировали звезды: только в недавнем времени на окрашивание решились Кара Делевинь, Ким Кардашьян и Сирша Ронан. Весной оттенок окончательно пойдет в народ, так что, начинаем готовить почву для экспериментов.

Солнечные пряди

Теперь чтобы выглядеть так, будто вы круглый год обитаете на пляже, необязательно изначально быть блондинкой. Капельку солнца можно вполне естественно добавить и темным волосам. Примерно так и поступила Дженнифер Лопес.

Старый голливудский блонд

Старый голливудский блонд — это нечто среднее между платиновым окрашиванием и легким осветлением прядей: оттенок выглядит мягче и теплее первого, но намного насыщеннее второго. Старый новый цвет уже удачно протестировала на своих волосах Марго Робби.

Глубокий бронд

Богатые темные оттенки — от темно-коричневого до черного — прекрасный запасной вариант для тех, кому не хочется никаких видимых осветлений. Наглядный пример такого окрашивания демонстрирует актриса Приянка Чопра.

Натуральный цвет

Краска краской, но о своих корнях стилисты забывать не советуют. Весной будет самое время к ним вернуться, если точно хотите всех вокруг удивить. А тем, кто и так ни разу не красил волосы, имеет смысл подчеркнуть их природную красоту с помощью оттеночных салонных уходов, как делает Джиджи Хадид.
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