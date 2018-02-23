Как правильно выбрать очки 

Чтобы раз и навсегда решить проблему с подбором очков, как для зрения, так и солнцезащитных, нужно разобраться всего лишь в трех особенностях вашего внешнего вида. Каких? Рассказываем в этом материале.
Определите тип лица
Первое, что необходимо учитывать при подборе оправы для очков, — тип лица. Всего их существует шесть: круглое, овальное, в форме сердца, треугольное, квадратное и прямоугольное. Давайте вместе разбираться в особенностях.
Итак, у вас круглое лицо, если его длина и ширина практически одинаковые, подбородок особенно не выделяется, а контур волос плавный и округлый. Очки должны работать как правильный макияж или одежда и моделировать форму лица, приближая ее к идеалу. В вашем случае основная задача — визуально удлинить лицо.
Для этого необходимо, во-первых, выбирать оправы темного цвета, а во-вторых, избегать закругленных форм и узких оправ. Лучше, если у оправы ширина будет больше, чем высота. И запомните — никаких oversize! При круглом лице оправа не должна закрывать брови.
Ваши варианты — это:
— Квадратные очки
— «Авиаторы»
— «Кошачий глаз»
— Очки с узкой переносицей
— «Вайфареры»
Более гармоничной формой считается овальная. В данном случае длина лица немного больше, чем ширина, скулы хоть и ярко выделяются, но заметны, а подбородок закруглен. Чтобы не сломать пропорции, стоит избегать слишком массивных очков.
Верхняя часть оправы должна совпадать с линией бровей, поэтому выбор узких моделей и вариантов с выделяющимися углами также не желателен.
Подходящие варианты:
— Овальные или круглые оправы
— «Авиаторы»
— «Кошачий глаз»
Если у вас широкий угловатый подбородок, а скулы и челюсть одинаковой ширины — у вас квадратное лицо.
В таком случае самое главное — не перегружать его острыми и массивными формами. Ваша цель — смягчение и закругление.
Забудьте об очках, которые шире, чем ваше лицо, зато можно приобретать яркие цветные или же и вовсе с еле заметной оправой.
Вам подойдут:
— Очки-капельки
— Очки без оправы
— «Кошачий глаз»
— «Авиаторы»
— Большие очки, не выходящие за пределы лица
Для прямоугольного лица правила почти такие же, как для квадратного. Стоит лишь учитывать, что длина лица больше, чем ширина, а значит, цель — визуально расширить лицо.
Из списка для «квадратного» лица убираем яркие оправы и добавляем круглые.
Переходим к сердцевидной форме лица. Ее отличает массивный лоб и узкий маленький подбородок. Прежде всего с помощью очков нужно создать баланс и слегка утяжелить нижнюю часть лица.
Лучше всего с этим справятся очки, оправа которых равна ширине лица. Идеальный вариант — «авиаторы». А вот «кошачий глаз», очки-капли и большие оправы категорически не подходят.
Можно купить:
— Круглые очки
— «Авиаторы»
— Маленькие оправы с узкой перемычкой
Если ваше лицо сужается к вискам, а скулы и подбородок узкие — у вас треугольное лицо.
В этом случае нужно выбирать очки с крупной оправой и широкой верхней частью, а вот низ оправы не должен быть острым или четко очерченным.
Вам подойдут:
— «Авиаторы»
— «Кошачий глаз»
— Маленькие круглые очки
— Очки-половинки
Определите свой цветотип
Кроме формы оправы, не менее важную роль играет ее цвет. Лучше всего выбирать его согласно вашему цветотипу.
Так, для людей с цветотипом «весна» больше подходят оправы и стекла в такой палитре: светло-бежевый, лиловый, золотой, возможно использование ярко-красного, темного бежевого. Главное, чтобы в оттенке преобладали теплые пигменты.
А вот для «осени» важна насыщенность, поэтому, например, серебряные оправы не для вас. Ярким осенним персонажам придутся по вкусу кирпичный, коричневый, золотисто-медовый цвета. Также возможна покупка оправы в зеленых оттенках.
Если ваш цветотип «лето», откажитесь от всего, что имеет отношение к оранжевому. Вам больше подойдут очки пастельных тонов, а также темно-серый, индиго и неяркий фиолетовый.
Черные оправы — идеальный вариант для «зимы». Людям с таким цветотипом в принципе стоит обращать внимание на более холодные, чистые оттенки и избегать насыщенных теплых, например красного и оранжевого. Также можно приобретать очки в тонкой серебряной оправе.
Не отступайте от стиля
Как известно, очки, особенно солнцезащитные, входят в группу аксессуаров, а значит, их подбор должен зависеть и от вашего стиля.
Например, слишком модные оправы в стиле Sci-Fi вряд ли будут уместны, если вы предпочитаете одеваться согласно офисному дресс-коду, а вот модницам вряд ли придутся по вкусу скучные очки-половинки.
Если вы можете позволить себе фурнитуру или сочетание различных цветов или принтов — смело подбирайте такие очки. А если одеваетесь в стиле спортшик, остановите выбор на классических «вайфарерах».