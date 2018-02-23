Как правильно выбрать очки

Чтобы раз и навсегда решить проблему с подбором очков, как для зрения, так и солнцезащитных, нужно разобраться всего лишь в трех особенностях вашего внешнего вида. Каких? Рассказываем в этом материале.

Определите тип лица

Первое, что необходимо учитывать при подборе оправы для очков, — тип лица. Всего их существует шесть: круглое, овальное, в форме сердца, треугольное, квадратное и прямоугольное. Давайте вместе разбираться в особенностях.

Итак, у вас круглое лицо, если его длина и ширина практически одинаковые, подбородок особенно не выделяется, а контур волос плавный и округлый. Очки должны работать как правильный макияж или одежда и моделировать форму лица, приближая ее к идеалу. В вашем случае основная задача — визуально удлинить лицо.

Для этого необходимо, во-первых, выбирать оправы темного цвета, а во-вторых, избегать закругленных форм и узких оправ. Лучше, если у оправы ширина будет больше, чем высота. И запомните — никаких oversize! При круглом лице оправа не должна закрывать брови.

Ваши варианты — это:

— Квадратные очки

— «Авиаторы»

— «Кошачий глаз»

— Очки с узкой переносицей

— «Вайфареры»

Более гармоничной формой считается овальная. В данном случае длина лица немного больше, чем ширина, скулы хоть и ярко выделяются, но заметны, а подбородок закруглен. Чтобы не сломать пропорции, стоит избегать слишком массивных очков.

Верхняя часть оправы должна совпадать с линией бровей, поэтому выбор узких моделей и вариантов с выделяющимися углами также не желателен.

Подходящие варианты:

— Овальные или круглые оправы

— «Авиаторы»

— «Кошачий глаз»

Если у вас широкий угловатый подбородок, а скулы и челюсть одинаковой ширины — у вас квадратное лицо.

В таком случае самое главное — не перегружать его острыми и массивными формами. Ваша цель — смягчение и закругление.

Забудьте об очках, которые шире, чем ваше лицо, зато можно приобретать яркие цветные или же и вовсе с еле заметной оправой.

Вам подойдут:

— Очки-капельки

— Очки без оправы

— «Кошачий глаз»

— «Авиаторы»

— Большие очки, не выходящие за пределы лица

Для прямоугольного лица правила почти такие же, как для квадратного. Стоит лишь учитывать, что длина лица больше, чем ширина, а значит, цель — визуально расширить лицо.

Из списка для «квадратного» лица убираем яркие оправы и добавляем круглые.

Переходим к сердцевидной форме лица. Ее отличает массивный лоб и узкий маленький подбородок. Прежде всего с помощью очков нужно создать баланс и слегка утяжелить нижнюю часть лица.

Лучше всего с этим справятся очки, оправа которых равна ширине лица. Идеальный вариант — «авиаторы». А вот «кошачий глаз», очки-капли и большие оправы категорически не подходят.

Можно купить:

— Круглые очки

— «Авиаторы»

— Маленькие оправы с узкой перемычкой

Если ваше лицо сужается к вискам, а скулы и подбородок узкие — у вас треугольное лицо.

В этом случае нужно выбирать очки с крупной оправой и широкой верхней частью, а вот низ оправы не должен быть острым или четко очерченным.

Вам подойдут:

— «Авиаторы»

— «Кошачий глаз»

— Маленькие круглые очки

— Очки-половинки

Определите свой цветотип

Кроме формы оправы, не менее важную роль играет ее цвет. Лучше всего выбирать его согласно вашему цветотипу.

Так, для людей с цветотипом «весна» больше подходят оправы и стекла в такой палитре: светло-бежевый, лиловый, золотой, возможно использование ярко-красного, темного бежевого. Главное, чтобы в оттенке преобладали теплые пигменты.

А вот для «осени» важна насыщенность, поэтому, например, серебряные оправы не для вас. Ярким осенним персонажам придутся по вкусу кирпичный, коричневый, золотисто-медовый цвета. Также возможна покупка оправы в зеленых оттенках.

Если ваш цветотип «лето», откажитесь от всего, что имеет отношение к оранжевому. Вам больше подойдут очки пастельных тонов, а также темно-серый, индиго и неяркий фиолетовый.

Черные оправы — идеальный вариант для «зимы». Людям с таким цветотипом в принципе стоит обращать внимание на более холодные, чистые оттенки и избегать насыщенных теплых, например красного и оранжевого. Также можно приобретать очки в тонкой серебряной оправе.

Не отступайте от стиля

Как известно, очки, особенно солнцезащитные, входят в группу аксессуаров, а значит, их подбор должен зависеть и от вашего стиля.

Например, слишком модные оправы в стиле Sci-Fi вряд ли будут уместны, если вы предпочитаете одеваться согласно офисному дресс-коду, а вот модницам вряд ли придутся по вкусу скучные очки-половинки.

Если вы можете позволить себе фурнитуру или сочетание различных цветов или принтов — смело подбирайте такие очки. А если одеваетесь в стиле спортшик, остановите выбор на классических «вайфарерах».