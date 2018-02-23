Чистая красота: самые эффективные маски для лица

В преддверии весны всем хочется быть красивыми. Хоть зима еще не собирается уходить, пора задуматься, как выглядит ваша кожа, ведь пройдет еще совсем немного времени, и уже нельзя будет прятать лицо в теплый шарф.

У многих известных брендов средства для ухода за кожей стоят довольно дорого. Как же не разориться, но при этом привести себя в порядок? Надо просто приготовить продукты для лица самостоятельно. В первую очередь стоит подумать о том, как сузить поры и убрать черные точки. В этом помогут наши рецепты масок для лица, которые легко можно сделать в домашних условиях буквально за несколько минут, при этом сэкономив большую сумму. Маска с активированным углем

Это одна из самых популярных масок, которую используют женщины. Приготовления занимает всего пять минут, а эффект держится невероятно долго.

Ингредиенты: активированный уголь 3 табл. молоко 2 ч.л. желатин 1 ч.л.

Способ приготовления:

Размельчить таблетки угля. Затем смешать их с желатином и залить получившуюся массу молоком. Готовую смесь подогрейте в микроволновой печи в течение 15-25 секунд. Перемешайте все еще раз, остудите, а потому нанесите маску на лицо. Снимать средство стоит только после полного высыхания. В среднем, на это уйдет 15-20 минут. Маска с содой

Приготовление этой маски займет чуть больше времени. Более того, смесь подойдет не для всех типов кожи. Если у вас воспаленная кожа, то лучше воспользоваться более щадящим вариантом. Зато для тех, у кого она жирная, это средство станет настоящим спасением.

Ингредиенты: крем для лица 2 ст.л желатин 1 пак. сода 1 ст.л.

Способ приготовления:

Смешайте желатин и крем для лица, оставьте их ненадолго. Масса должна набухнуть. Затем добавьте соду и вновь тщательно перемешайте. Подождите, пока смесь застынет, и немного её подогрейте в микроволновой печи. Нанесите на лицо, подождите пока она полностью застынет. Сниматься маска будет пленкой, без болевых ощущений. Белковая маска

Эта маска подойдет даже для самой нежной кожи. Она не только поможет очистить лицо от черных точек, но и увлажнит его. Но самый большой её плюс — для приготовления понадобится всего один продукт, который легко достать в абсолютно любом магазине.

Ингредиенты: куриное яйцо свежее (белок) 1 шт.

Способ приготовления:

Взбейте белок в крепкую пену. Нанесите всю массу на лицо в несколько слоев. Каждый слой наносите тогда, как засохнет предыдущий. Подержите 15 минут на коже, а затем смойте прохладной водой.