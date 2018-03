Ароматы страсти: духи, которые сведут его с ума

Ученые утверждают, что посредством обоняния мы получаем лишь два процента информации, однако влияние ароматов на нас нельзя недооценивать. Есть версия, что даже партнера мы выбираем прежде всего по запаху. Сочетание природных феромонов, которое притягивает нас, сигнализирует, что этот человек будет идеальным кандидатом на роль отца (матери) наших детей.

Некоторые ищут духи, в составе которых есть афродизиаки, привлекающие противоположный пол. Правда, аромаэксперты говорят, что на самом деле действенных афродизиаков на рынке не существует.

Но поиграть на аромачувствах все же можно. В парфюмерной гамме существуют ноты, которые усиливают влияние собственных феромонов на окружающих, они же делают образ ярче и помогают расположить к себе собеседника. И к тому же не стоит сбрасывать со счетов эффект плацебо: девушка чувствует себя раскованнее и увереннее, если считает, что ее аромат разжигает сексуальное влечение. Какие ароматы нравятся мужчинам Корица

Вы помните, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок? Поскольку многие — в том числе и мужчины — любят сладкое, корица словно превращает вас в съедобную булочку. Этот аромат усиливает приток крови к половым органам и вызывает возбуждение. Ваниль

Еще в XVI веке ваниль рекомендовали как средство от импотенции. Ее пряный сладкий аромат повышает либидо и уровень эндорфинов (гормонов радости). Лаванда

Недаром ее называют травой любви: Клеопатра, облаченная во флер лаванды, пыталась соблазнить Юлия Цезаря. Наиболее выигрышно эта нота проявляет себя в обрамлении пачули, кедра и цветочных масел. Жасмин

Часто жасмин можно встретить в составе масел для эротического массажа, так как он усиливает половое влечение. Сандал

Его смолистый аромат делает образ сексуальнее. Флердоранж

Вызывает интерес к объекту, делает образ чувственнее и возбуждает желание. Тубероза

Избавляет от комплексов и повышает уровень сексуальности. Фрезия

Аристократический цветок, похожий на колокольчик, с ярким, мощным ароматом. Он придает бодрости и привлекает внимание к обладательнице. Гардения

Превращает женщину в загадку, которую так и хочется разгадать. Мускус

Повышает настроение, возбуждает желание. Парфюм, который привлечет мужчин Blossom Love Amouage

Чувственный аромат настраивает на романтичный лад и наполняет любовью с помощью нот розы, иланг-иланга, амаретто, бобов тонка, сандалового дерева, кашемира. Boss The Scent For Her

Вскружит голову аккордами медового персика, фрезии, османтуса, какао. Nomade Chloé

Аромат настраивает на приключения, в том числе и романтические. С ним можно броситься с головой в омут чувств и благоухающей фрезии. Парфюм в продаже с 15 марта. Love Shot Ex Nihilo

Настоящая инъекция любви, действует моментально. Бергамот, шиповник, пион, жасмин, пачули, малина, ветивер гаити, кожаный аккорд, мадагаскарская ваниль, мускус очаровывают и околдовывают понравившегося мужчину. Wear Love Everywhere HFC

Композиция из нот розы, розового перца, магнолии, розовой герани, сандалового дерева, мадагаскарской ванили подойдет для женщины, которая всегда знает, чего хочет, и точно получит свое. Psychedelic Love Initio

Аромат, который превращает свою обладательницу в настоящий фетиш. Каждая его нота воздействует как наркотик. Роза, гедион, гелиотроп, ваниль, миндаль повышают сексуальную привлекательность и возбуждают интерес к облаченной в этот флер женщине. Gucci Guilty Absolute Pour Femme

Новый аромат стал одой свободной любви и свободных отношений. Парфюмер Альберто Морильяс описал знакомство на одну ночь в глубоких мускусных нотах, разбавив их аккордами болгарской розы и ежевики. Lacoste Pour Femme Eau De Parfum Intense

Этот аромат — игра в элегантность и женственность. Карамель, роза, гималайский кедр, сандал помогают испытать азарт и удовольствие от флирта. Santal Musc Narciso Rodriguez

Чувственное удовольствие, которое играет на контрастах между мужественностью и женственностью, роскошью и простотой. С ароматом, сотканным из древесно-мускусных нот с примесью цветочных аккордов иланг-иланга и пряного кардамона, вам не понадобится даже глубокое декольте. Perle Rare Panouge

Роскошная композиция из нот жасмина, розы, пачули, османтуса, флердоранжа, сандала притягивает внимание и вызывает желание. Парфюмерная вода Magnolia Alba Dr.Pierre Ricaud

Играет в притягательную непорочность. Чистота композиции строится на нотах бергамота, фрезии, груши, магнолии альба, розы, лилии, ванили. POP Bluebell Stella McCartney

Легкий и игривый аромат (английский колокольчик, тубероза, сандаловое дерево) понравится свободолюбивым девушкам.