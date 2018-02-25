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Ароматы с дымком
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Ароматы с дымком 

Peopletalk 25 февраля 2018
Фото: Peopletalk
Говорят, мода на удовые ароматы прошла. Забыли все и про сладкие фруктовые «компоты». Теперь в почете парфюм с дымком. В чем его фишка и какие ароматы стоит покупать?
Прежде всего хотим отметить, что «дымные» композиции универсальны — ими могут пользоваться как мужчины, так и женщины, что, согласись, удобно (особенно если учесть, что сейчас наступает сезон праздников для нее и для него — подарил парфюм и пользуйся сам втихую).
Еще одна особенность таких ароматов — они стойкие. Достаточно одного пшика, чтобы «прожить» с ним весь день (а значит, они еще и экономно будут расходоваться).
«Чтобы создать аромат дыма, вовсе не обязательно смешивать в нем сигары или табак, — уточняет Кристоф Сервасель, парфюмер Atelier Cologne. — В композиции smoky-парфюмов часто добавляют «сожженное» дерево, а также ноты, которые будут отдаленно напоминать «эффект костра»: смолу, хинолин (он, между прочим, пахнет, как смесь кожи и дыма) и лабданум».
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