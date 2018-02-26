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Бьюти-новинки: какую маску для лица выбрать
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Бьюти-новинки: какую маску для лица выбрать 

Я Покупаю 26 февраля 2018
Фото: yapokupayu.ru
Маски для лица — привычное средство ухода за кожей. Давно известны маски-желе и маски-скрабы, а недавно благодаря корейским брендам на мировом рынке появились гелевые и тканевые маски. Все они по-своему благоприятно влияют на кожу. Попробуем разобраться, какие из них все-таки лучше.

Маски-слайсы

Фруктовые маски-слайсы — новый тип продукта, который имитирует подход наших мам к уходу за собой.
Слайсы представляют собой кусочки ткани в виде долек фруктов и овощей. Маски сделаны из целлюлозного волокна эвкалиптового дерева и обогащены экстрактами томатов, апельсинов, киви, огурцов. Слайсы можно распределять по лицу по своему усмотрению или смешивать между собой.

Маски-желе

У них мягкая и легкая текстура, их удобно распределять по лицу, не пропуская участков (исключение — область вокруг глаз, на которую в принципе не накладывают масок).
Такие маски активно увлажняют кожу, делают ее упругой и придают лицу здоровый вид. Единственный минус в использовании: средство необходимо через определенное время смывать, а это не всегда получается быстро и легко.

Маски-скрабы

У этих косметических средств прежде всего отшелушивающее действие, они очищают кожу и одновременно питают ее.
Поскольку зимой жесткий пилинг лучше не использовать, чтобы не повредить кожу, то легкая чистка, выполненная с помощью такой маски, будет очень кстати. Как и в случае с желе, скраб необходимо смывать.

Тканевые маски

Легкая ткань, пропитанная натуральной сывороткой, обеспечивает плотный контакт кожи с питательным средством, поэтому активные ингредиенты, по данным клинических исследований, работают в четыре раза эффективнее традиционных кремов.
Эту маску не надо смывать: напротив, оставшуюся сыворотку надо осторожно вбить в кожу легкими движениями пальцев. Минус средства заключается в том, что у него нет отшелушивающего эффекта, поэтому время от времени нужно дополнительно пользоваться скрабами.

Гелевые маски

Новое слово в уходе за кожей — гелевые маски. Они представляют собой полупрозрачные пленки, которые плотно прилегают к лицу, отдавая коже содержащийся в них гидрогель, и быстро делают лицо гладким и сияющим.
Они стоят дороже тканевых, что объяснимо: такие маски увеличивают прокникновение средства (крема или сыворотки) в шестьсот раз! Кажется, это весомый повод проверить маску-пленку на себе.
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