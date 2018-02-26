Бьюти-новинки: какую маску для лица выбрать

Маски для лица — привычное средство ухода за кожей. Давно известны маски-желе и маски-скрабы, а недавно благодаря корейским брендам на мировом рынке появились гелевые и тканевые маски. Все они по-своему благоприятно влияют на кожу. Попробуем разобраться, какие из них все-таки лучше.

Маски-слайсы

Фруктовые маски-слайсы — новый тип продукта, который имитирует подход наших мам к уходу за собой.

Публикация от KOCOSTAR_Global Official (@kocostar) Дек 11, 2017 в 5:13 PST

Слайсы представляют собой кусочки ткани в виде долек фруктов и овощей. Маски сделаны из целлюлозного волокна эвкалиптового дерева и обогащены экстрактами томатов, апельсинов, киви, огурцов. Слайсы можно распределять по лицу по своему усмотрению или смешивать между собой.

Маски-желе

У них мягкая и легкая текстура, их удобно распределять по лицу, не пропуская участков (исключение — область вокруг глаз, на которую в принципе не накладывают масок).

Публикация от Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) Сен 26, 2017 в 5:28 PDT

Такие маски активно увлажняют кожу, делают ее упругой и придают лицу здоровый вид. Единственный минус в использовании: средство необходимо через определенное время смывать, а это не всегда получается быстро и легко.

Маски-скрабы

Публикация от Lush Cosmetics North America (@lushcosmetics) Фев 8, 2018 в 4:46 PST У этих косметических средств прежде всего отшелушивающее действие, они очищают кожу и одновременно питают ее.

Поскольку зимой жесткий пилинг лучше не использовать, чтобы не повредить кожу, то легкая чистка, выполненная с помощью такой маски, будет очень кстати. Как и в случае с желе, скраб необходимо смывать.

Тканевые маски

Легкая ткань, пропитанная натуральной сывороткой, обеспечивает плотный контакт кожи с питательным средством, поэтому активные ингредиенты, по данным клинических исследований, работают в четыре раза эффективнее традиционных кремов.

Публикация от 홀리카 홀리카 (@holikaholika_official) Ноя 15, 2016 в 1:45 PST

Эту маску не надо смывать: напротив, оставшуюся сыворотку надо осторожно вбить в кожу легкими движениями пальцев. Минус средства заключается в том, что у него нет отшелушивающего эффекта, поэтому время от времени нужно дополнительно пользоваться скрабами.

Гелевые маски

Новое слово в уходе за кожей — гелевые маски. Они представляют собой полупрозрачные пленки, которые плотно прилегают к лицу, отдавая коже содержащийся в них гидрогель, и быстро делают лицо гладким и сияющим.

Публикация от Oh K! (@ohk_life) Фев 2, 2018 в 9:11 PST

Они стоят дороже тканевых, что объяснимо: такие маски увеличивают прокникновение средства (крема или сыворотки) в шестьсот раз! Кажется, это весомый повод проверить маску-пленку на себе.