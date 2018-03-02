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Как добиться эффектных пухлых губ без инъекций
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Как добиться эффектных пухлых губ без инъекций 

МедикФорум 2 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Ученым удалось раскрыть секрет эффектных пухлых губ без введения специальных инъекций. При этом результат получится естественным и привлекательным, утверждают они. Более того, процедура будет безопасной для здоровья.
Первый секрет заключается в использовании перечной мяты, рассказал эксперт МедикФоруму. Данный способ является наиболее простым и доступным. Масло провоцирует приток к губам крови. При этом несколько капель можно добавлять в блеск для губ, что даст ожидаемый эффект.
Также можно воспользоваться маслом перца чили, что представляет собой второй способ достижения желаемого результата. Принцип его воздействия аналогичен предыдущему методу, но в данном случае средство не холодит губы, а, напротив, согревает. Здесь важно соблюдать дозировку (не более одной капли), иначе можно травмировать слизистую ожогом.
Третьим вариантом могут стать сахар с кокосовым маслом. Они оказывают разглаживающее воздействие на поверхность губ, увеличивая объем за счет прилива крови.
Четвертый способ предусматривает привлечение косметического карандаша и тона. Изначально нужно затонировать губы до их полно «исчезновения». Далее карандашом нужно нарисовать выходящий за естественные пределы контур.
Пятой хитростью считается задействование плотной кисти хайлайтера в зоне середины верхней губы на участке лица под носом. Также наносим его же в центр нижней поверх губной помады. Визуально они начнут казаться припухшими. В качестве еще одной уловки предлагается чистка с помощью зубной щетки с применением содержащей мяту пасты. Губы действительно станут больше.
Таким образом, можно воспользоваться любым из вышеперечисленных методов, утверждают специалисты. При этом каждый из них совершенно безопасен, в отличие от последствий предлагаемых в косметических салонах инъекций.
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