Действительно ли полезна аптечная косметика

Говорят, 90% европеек и американок предпочитают покупать косметику в аптеках. У нас в стране совсем другая история. И пока никто не может объяснить почему, ведь интуитивно мы понимаем, что в аптеках представлены исключительно безопасные средства.

«Вся лечебная косметика получает сертификаты качества и дополнительно свидетельство о государственной регистрации. Для этого проводят научные и лабораторные исследования, а также клинические испытания, — отмечает Екатерина Челомбитько, операционный директор сети аптек «36,6» и руководитель проекта A. v. e Luxury. — Жаль только, что обычному потребителю это ни о чем не говорит — никаких значков и маркеров, которые отличают аптечные средства от прочих, пока нет».

Полный состав

Наверняка ты и не знала, но только у аптечных средств полностью прописывается весь состав — фразы вроде «и другие ингредиенты» ты никогда не увидишь у них на этикетке! Кстати, о формулах. У таких продуктов они всегда мягче (например, в сравнении с масс-маркетом), но при этом высокоэффективны. Никакой химии, антибиотиков и консервантов. Только полезные экстракты растений, антиоксиданты, ферменты и термальная вода.

Селективная «аптечка»

А еще, оказывается, аптечные средства бывают селективными (то есть редкими, особенными). «По сути, все, что продается в аптеках, — это космецевтика. Но условно ее можно разделить на два подвида, — делится Екатерина Челомбитько. — Прежде всего, лечебную. Она нужна для профилактики дерматологических заболеваний, например экземы, себореи, сыпи. Ее главные компоненты — биологически активные и заживляющие вещества. Но есть и селективная линейка. Вот она уже направлена на уход и устранение недостатков (обезвоживания кожи, морщин, расширенных пор, жирного блеска, ломкости волос). В ее составе — „модные“ и очень эффективные пептиды, коллаген, сквален, натуральные масла и микроэлементы».

Главный плюс

«Поскольку аптечная косметика содержит много активных ингредиентов, то ею можно сразу «убить двух зайцев»: вылечить дерматологическое заболевание и решить косметическую проблему», — акцентирует внимание Александр Прокофьев , врач-дерматовенеролог, эксперт марки La Roche-Posay.

Что лучше: аптечная косметика или масс-маркет?

Конечно, цены на аптечные средства и масс-маркет могут совпадать, но в остальном они совершенно разные! Во-первых, требования к косметике, которую ты можешь купить у фармацевтов, намного выше, чем к недорогим продуктам, поэтому она и стоит классом выше! Ее главная фишка — многофункциональность и действие сразу по всем фронтам! А вот с масс-маркетом все не так. Для выбора и покупки такой косметики не требуется специальных знаний. «Аптечную косметику также может купить каждый — рецепт не нужен, но выбрать самостоятельно ее будет проблематично — важно все-таки четко знать свои проблемы и тип кожи, — отмечает Екатерина Челомбитько. — Да и использовать такие продукты лучше под наблюдением дерматолога, который будет контролировать ситуацию и в случае чего поможет избежать каких-либо проблем».

Еще одно отличие — косметика масс-маркет всегда яркая, в красивых упаковках! Особенно отличаются корейские, японские, американские и китайские бренды. Аптечные же средства, как правило, — в лаконичных флаконах, не привлекающих особого внимания.

Минусы аптечной косметики

Если придраться, то можно отметить, что аптечная косметика практически не имеет запаха. Никаких парфюмерных отдушек и прочих «прелестей» люкса тут искать не стоит.

Аптечные бренды

Их очень много, и они довольно известны в мире. Чаще всего на полках в аптеке ты можешь увидеть «выходцев» из Европы: Phyto, Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Klorane, Nuxe, Filorga. Все они прошли строгий контроль качества и честно выполняют заявленные на их этикетках задачи!