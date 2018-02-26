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7 классных средств из косметички Меган Маркл
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7 классных средств из косметички Меган Маркл 

Sunmag 26 февраля 2018
Фото: Кадр из сериала "Форс-мажоры"
Будущая принцесса удалила аккаунты в соцсетях, но пока охотно делится содержимым своей косметички. Посмотрим, какие бьюти-средства у нее самые любимые, и возьмем себе на заметку.

Масло для волос Luminous Smoothing Oil Wella

sunmag.me
«Когда чувствую запах этого масла, сразу представляю, что я на отдыхе. Волосы от него становятся такими мягкими, что их хочется постоянно трогать», — рассказывала Меган Маркл в интервью Beauty Banter. Речь о масле для волос Luminous Smoothing от Wella. У будущей принцессы это средство выполняет сразу несколько функций — помогает ухаживать за волосами и телом.

Маска для волос Nutritive Masquintense for Fine Hair Kerastase

sunmag.me
Еще один любимчик Меган в вопросе ухода за локонами — маска для сухих волос Kerastase из гаммы Nutritive. В том, что средство действительно работает и способно превратить вас в Рапунцель, убедиться легко — достаточно посмотреть на шикарные волосы невесты принца Гарри.

Румяна Nars в оттенке Orgasm

sunmag.me
Румяна Orgasm давно стали одним из главных бестселлеров Nars. Оды ему поют все, начиная от редакторов рубрик красоты и бьюти-блогеров, заканчивая, собственно, Меган Маркл. С этим продуктом невеста принца Гарри познакомилась на съемках сериала «Форс-мажоры», где его использовали визажисты. И с тех пор в косметичке принцессы всегда найдется для таких румян место.

Праймер Foundation Primer Radiance Laura Mercier

sunmag.me
«Тональный крем я использую только на отдельных участках, где он действительно нужен. Никогда не перекрываю им свои веснушки», — говорит Меган. Так что, как вы поняли, тональная основа в косметичке будущей принцессы занимает далеко не главное место. Кожа у нее и без того отличная и нуждается в минимальной корректировке. Чтобы сделать кожу еще более привлекательной и добавить сияния, Меган использует праймер от Laura Mercier.

Тушь для ресниц Diorshow Iconic Dior

sunmag.me
Еще одно средство, которое переехало из гримерки «Форс-мажоров» в косметичку Меган, — тушь для ресниц Diorshow Iconic. Это средство опять же абсолютный бестселлер марки уже не первый год.

Корректор Touche Eclat Yves Saint Laurent

sunmag.me
Легендарный корректор с легким эффектом хайлайтера Touche Eclat — еще одна палочка-выручалочка Меган. «Он особенно хорош во время ночных съемок. По капле во внутренние уголки глаз — и взгляд сразу свежий», — советует она. Мы согласны — это абсолютный must-have.

Питательное молочко для тела Nivea

sunmag.me
На туалетном столике будущей принцессы есть место не только для люксовой косметики. Например, Меган любит молочко для тела от Nivea. Оно быстро впитывается и хорошо увлажняет. Как бонус — радует ценой.
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