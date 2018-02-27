К наращиванию ресниц и накладным ресницам и пучкам, которые накладывают с помощью клея, мы все уже привыкли. Производители пошли дальше и предложили другой принцип работы с накладными ресницами. Новый бьюти-тренд — ресницы на магнитах. Что это такое, как ими пользоваться — в статье MedAboutMe.
Первые в мире ресницы на магнитах
Ресницы на магнитах — запатентованная технология, принадлежащая бренду One Two Lash. Оригинальные ресницы выпускает только этот бренд. Но, как и многие другие популярные бьюти-новинки, идею переняли китайские производители, которые предлагают подобные ресницы (конечно, совершенно другого качества) по гораздо меньшей стоимости.
Идея использования ресниц без клея принадлежит молодой женщине, весьма далекой от мира красоты — американскому риелтору Кэти Стока. По словам основательницы бренда, она долгое время мечтала о таких накладных ресницах, которые можно было бы нанести буквально за несколько секунд. Молодой женщине — успешному риелтору и матери двоих детей — не хватало времени возиться с клеем и каждый раз клеить ресницы — наносить клей, ждать, пока он высохнет, исправлять огрехи из-за неровно нанесенного клея…. Она мечтала, чтобы ресницы можно было «надевать» так же быстро, как, например, браслет или сережки на магнитной застежке. Так и пришла идея об использовании магнитной ленты.
Понадобилось два года работы специалистам, чтобы, наконец, появилась новинка. Суть этого изобретения, по словам основательницы бренда, заключается в том, чтобы каждая женщина могла немного облегчить свою жизнь и наводить красоту без усилий.
Как работает бьюти-новинка?
Главный вопрос — как использовать эти ресницы без клея? На каждом пучке есть маленькие магниты, которые и будут держать накладные ресницы на веке. Сначала магниты необходимо намагнить, для чего пучки на несколько секунд следует приложить друг к другу. Затем их можно накладывать. В отличие от стандартных пучков на клее, эти пучки накладывают и поверх собственных ресниц, и под них. Первую магнитную ленту накладывают на ресницы, затем вторую — под них, тем самым фиксируя ресницы. Магниты, притягиваясь, удерживают пучки на веке.
Оригинальные ресницы на магнитах представлены в нескольких вариантах «пышности» в зависимости от эффекта, который вы хотите получить: есть как повседневные варианты ресниц, так и вечерние.
Достоинства и недостатки магнитных ресниц
К достоинствам накладных ресниц нового формата можно отнести отсутствие клея. Не всем комфортно ощущение клея на веках; у кого-то частое его использование вызывает покраснение век; нет необходимости ждать, пока клей высохнет на ресницах; важно и то, что накладные ресницы, не требующие клея, считаются более гигиеничными, поскольку на искусственных ресницах не остаются остатки этого вещества.
Эти аксессуары для глаз многоразовые — при аккуратном обращении их можно использовать 25 раз. Но это можно отнести и к недостаткам, если учесть достаточно высокую стоимость оригинальных ресниц.
Если говорить о недостатках, то это в первую очередь сам принцип действия. В инструкции все звучит довольно просто — наложить верхние пучки и закрепить нижними, но в действительно мало кому получается это сделать с первого раза. Необходимо «набить руку» и наловчиться, прежде чем удастся добиться естественного эффекта.
Существенный недостаток — риск смять ресницы и отклеить магниты, что часто происходит при первых попытках наложить ресницы. Также можно случайно вырвать свои собственные ресницы и защемить веки, неправильно фиксируя и снимая пучки на магнитах. Трудность заключается и в том, что пучки сложно поправить, если вы неаккуратно или неровно наложили их, а магниты уже притянулись. Кроме того, приходится удерживать верхние пучки на глазах, пока вы в это время накладываете нижние, и при этом нельзя моргать, чтобы пучки удержались. Возникает закономерный вопрос: действительно ли такой принцип работы легче и занимает меньше времени, чем обычные ресницы на клее?
У оригинальных ресниц магниты небольшие, не утяжеляют веки. Эффект от них получается достаточно естественным, но только на расстоянии. Если же присмотреться вблизи, то магниты становятся заметными.
Вывод:
- К достоинствам ресниц можно отнести отсутствие клея.
- Высокая стоимость, сомнительная легкость и быстрота нанесения по сравнению с обычными накладными ресницами — явные недостатки новинки.
Комментарий эксперта:
Хлоя Морелло, бьюти-блогер
К достоинствам ресниц можно отнести отсутствие клея. Высокая стоимость, сомнительная легкость и быстрота нанесения по сравнению с обычными накладными ресницами — явные недостатки новинки. Комментарий эксперта
Магнитные ресницы — это два пучка, которые вы наносите сверху и снизу своих натуральных ресниц. Держатся они благодаря маленьким магнитам. Это особенно удобно, если вы будете накладывать пучки на предварительно накрашенные тушью ресницы, или на наращенные пучки — клей их может повредить. Магниты не очень сильные, поэтому искусственные пучки легко снимаются, не выдергивая натуральные ресницы.
Недостаток таких ресниц в том, что они выглядят естественно только издали, а если присмотреться, становится очевидной граница между натуральными и накладными ресницами. К большим недостаткам я также отношу принцип расположения магнитов на ленте — они располагаются только до середины ленты, поэтому у внешнего уголка глаза пучок не прилегает к натуральным ресницам, и это выглядит очень неестественно. Качество таких ресниц, на мой взгляд, также не соответствует цене.
Кроме того, эти ресницы ощущаются на глазах тяжелее, чем обычные пучки на клее. Однако они хорошо держатся магнитами, поэтому можно не беспокоиться, что они отклеятся, как это часто бывает с клеем. В целом это интересная идея, но, на мой взгляд, она требует доработки. Было бы гораздо удобнее, если бы магниты были расположены по всей ленте, поскольку на данный момент их довольно сложно ровно зафиксировать на глазах, а это сводит на нет весь принцип работы, предполагающий, что эти ресницы экономят время по сравнению с обычными на клее.
Также меня не устраивает качество этих аксессуаров — можно найти ресницы дешевле в десять раз и с гораздо лучшим качеством. Поэтому, по моему мнению, ресницы на магнитах не стоят своих денег. Идея многообещающая, и мы будем ждать улучшения качества и более продуманного и легкого способа нанесения.