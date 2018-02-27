Ресницы на магнитах — новый бьюти-тренд

К наращиванию ресниц и накладным ресницам и пучкам, которые накладывают с помощью клея, мы все уже привыкли. Производители пошли дальше и предложили другой принцип работы с накладными ресницами. Новый бьюти-тренд — ресницы на магнитах. Что это такое, как ими пользоваться — в статье MedAboutMe. Первые в мире ресницы на магнитах

Ресницы на магнитах — запатентованная технология, принадлежащая бренду One Two Lash. Оригинальные ресницы выпускает только этот бренд. Но, как и многие другие популярные бьюти-новинки, идею переняли китайские производители, которые предлагают подобные ресницы (конечно, совершенно другого качества) по гораздо меньшей стоимости.

Идея использования ресниц без клея принадлежит молодой женщине, весьма далекой от мира красоты — американскому риелтору Кэти Стока. По словам основательницы бренда, она долгое время мечтала о таких накладных ресницах, которые можно было бы нанести буквально за несколько секунд. Молодой женщине — успешному риелтору и матери двоих детей — не хватало времени возиться с клеем и каждый раз клеить ресницы — наносить клей, ждать, пока он высохнет, исправлять огрехи из-за неровно нанесенного клея…. Она мечтала, чтобы ресницы можно было «надевать» так же быстро, как, например, браслет или сережки на магнитной застежке. Так и пришла идея об использовании магнитной ленты.

Понадобилось два года работы специалистам, чтобы, наконец, появилась новинка. Суть этого изобретения, по словам основательницы бренда, заключается в том, чтобы каждая женщина могла немного облегчить свою жизнь и наводить красоту без усилий. Как работает бьюти-новинка?

Главный вопрос — как использовать эти ресницы без клея? На каждом пучке есть маленькие магниты, которые и будут держать накладные ресницы на веке. Сначала магниты необходимо намагнить, для чего пучки на несколько секунд следует приложить друг к другу. Затем их можно накладывать. В отличие от стандартных пучков на клее, эти пучки накладывают и поверх собственных ресниц, и под них. Первую магнитную ленту накладывают на ресницы, затем вторую — под них, тем самым фиксируя ресницы. Магниты, притягиваясь, удерживают пучки на веке.

Оригинальные ресницы на магнитах представлены в нескольких вариантах «пышности» в зависимости от эффекта, который вы хотите получить: есть как повседневные варианты ресниц, так и вечерние. Достоинства и недостатки магнитных ресниц

К достоинствам накладных ресниц нового формата можно отнести отсутствие клея. Не всем комфортно ощущение клея на веках; у кого-то частое его использование вызывает покраснение век; нет необходимости ждать, пока клей высохнет на ресницах; важно и то, что накладные ресницы, не требующие клея, считаются более гигиеничными, поскольку на искусственных ресницах не остаются остатки этого вещества.

Эти аксессуары для глаз многоразовые — при аккуратном обращении их можно использовать 25 раз. Но это можно отнести и к недостаткам, если учесть достаточно высокую стоимость оригинальных ресниц.

Если говорить о недостатках, то это в первую очередь сам принцип действия. В инструкции все звучит довольно просто — наложить верхние пучки и закрепить нижними, но в действительно мало кому получается это сделать с первого раза. Необходимо «набить руку» и наловчиться, прежде чем удастся добиться естественного эффекта.

Существенный недостаток — риск смять ресницы и отклеить магниты, что часто происходит при первых попытках наложить ресницы. Также можно случайно вырвать свои собственные ресницы и защемить веки, неправильно фиксируя и снимая пучки на магнитах. Трудность заключается и в том, что пучки сложно поправить, если вы неаккуратно или неровно наложили их, а магниты уже притянулись. Кроме того, приходится удерживать верхние пучки на глазах, пока вы в это время накладываете нижние, и при этом нельзя моргать, чтобы пучки удержались. Возникает закономерный вопрос: действительно ли такой принцип работы легче и занимает меньше времени, чем обычные ресницы на клее?

У оригинальных ресниц магниты небольшие, не утяжеляют веки. Эффект от них получается достаточно естественным, но только на расстоянии. Если же присмотреться вблизи, то магниты становятся заметными.

Вывод:

К достоинствам ресниц можно отнести отсутствие клея.

Высокая стоимость, сомнительная легкость и быстрота нанесения по сравнению с обычными накладными ресницами — явные недостатки новинки.

Комментарий эксперта:

Хлоя Морелло, бьюти-блогер