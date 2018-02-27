Dior представили летнюю коллекцию макияжа

Dior представили летнюю коллекцию макияжа Cool Wave Summer 2018 Collection, вдохновением для создания которой послужили яркие цвета летнего морского пейзажа.

Хитом коллекции является пятицветная палетка теней для век 5 Couleurs Cool Wave Palettes, одна из которых будет выпущена в песчано-солнечных оттенках, а другая — в водных. В коллекцию также вошли палетка для лица Diorskin Mineral Nude Bronze в трех оттенках, водостойкая тушь, три охлаждающих стика Diorshow Cooling Stick, голубой максимайзер для губ, четыре оттенка помады Dior Addict Lipstick, тинт для губ Addict Lip Tattoo Color Juice и четыре лака для ногтей Dior Vernis.

Все продукты коллекции будут выпущены ограниченным тиражом. С апреля этого года Dior Cool Wave Summer 2018 появится в магазинах США, а с мая коллекция поступит в международную продажу.