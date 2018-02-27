Dior представили летнюю коллекцию макияжа Cool Wave Summer 2018 Collection, вдохновением для создания которой послужили яркие цвета летнего морского пейзажа.
Хитом коллекции является пятицветная палетка теней для век 5 Couleurs Cool Wave Palettes, одна из которых будет выпущена в песчано-солнечных оттенках, а другая — в водных. В коллекцию также вошли палетка для лица Diorskin Mineral Nude Bronze в трех оттенках, водостойкая тушь, три охлаждающих стика Diorshow Cooling Stick, голубой максимайзер для губ, четыре оттенка помады Dior Addict Lipstick, тинт для губ Addict Lip Tattoo Color Juice и четыре лака для ногтей Dior Vernis.
Все продукты коллекции будут выпущены ограниченным тиражом. С апреля этого года Dior Cool Wave Summer 2018 появится в магазинах США, а с мая коллекция поступит в международную продажу.