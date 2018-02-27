Как решиться на пластическую операцию: личный опыт

Кто сказал, что пластическая операция — это просто каприз? Наша героиня Марта делится своей историей о том, что подтолкнуло ее к решению сделать пластику и как это может повлиять на ее жизнь.

«Спокойствие, только спокойствие!» — проговаривала я вслух, стоя перед зеркалом. Буквально несколько часов отделяли меня от преображения — операции Prima-lifting. В животе сильно урчало, волнение нарастало, а в голове не было ни единой мысли. Это моя особенность — когда я нервничаю, абсолютно все, что было в моей голове до этого куда-то исчезает (даже в такой день). Если честно, на тот момент просто хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Но, скорее, не из-за страха, а в предвкушении нового витка моей жизни. Для этого мне пришлось отказаться от общения с булочками и вкусностями! Ради себя женщина готова пойти на все — даже на такие жертвы!

После приезда в клинику, меня сразу же отправили в комфортабельную палату (не №6), где меня уже ждал врач. Ведущий пластический хирург клиники «Оттимо» Игорь Анатольевич Белый еще раз рассказал о ходе операции, о том, что будет сделано и сколько времени все это займет. Напомню, доктор посоветовал мне сделать операцию Prima-lifting, которую впервые начали делать именно в клинике «Оттимо». Операция рассчитана на достаточно молодых пациентов — от 25 до 45 лет. То есть на возраст, когда делать радикальную подтяжку лица еще рано, а вот признаки старения уже окончательно «прописались» на коже и инъекционные методики не дают желаемого эффекта. Поэтому мы и решили сделать Прима-лифтинг — это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое отличается от других методик очень коротким швом, долгосрочным результатом и действительно быстрой реабилитацией. А самое главное, что на «выходе» не будет эффекта «оперированного» лица — а ведь это и нужно каждой женщине, которая решилась на пластику.

Пришло время отправляться в операционную. Меня переодели в халат и компрессионное белье и отдали в руки анестезиолога. Мгновение и я уже прихожу в себя в палате. Первым, кого я увидела, была медсестра, и я сразу же задала ей вопрос в лоб: «Как все прошло?». Она не растерялась — сказала, что все прошло отлично и я уже красотка. Поскольку я знаю, как выглядят пациентки после операций, пришлось поверить на слово!

Я Покупаю

После любого хирургического вмешательства лучше не рисковать и остаться в клинике хотя бы на ночь. На следующее утро я впервые увидела новую версию Марты. Конечно, в тот момент лицо больше напоминало шарик, замотанный в повязки — ощущение, что я играю главную роль в фильме «Мумия», никак не покидало. Перед тем как уехать, нужно было обязательно выслушать рекомендации врача, чтобы реабилитация прошла «на ура». В меню восстановления было: отсутствие любых физических нагрузок и стресса, соблюдение покоя, использование противоотечных мазей, таблеток и капель.

Первые время пришлось отлежаться дома. Постоянно хотелось спать — то ли организм сам включил режим «перезагрузки», то ли это был результат приема обезболивающих препаратов. Зато боли практически не чувствовала — эдакий Терминатор, только с укладкой и красивым маникюром. Несмотря ни на что, у такого «заточения» тоже был плюс — я успела отдохнуть! Посмотрела фильмы, которые так давно хотела, хорошо выспалась и побыла с родными. И все-таки прекрасно, что я смотрю на все с юмором — все это время в отражении вместо молодой красотки был Франкенштейн, в самых лучших традициях старых черно-белых фильмов ужасов. Веселить саму себя мне показалось мало, поэтому через неделю я вышла на работу, чтобы взбодрить коллег — прямо в повязках. Кстати, их пришлось носить 10 дней.

А сегодня мы наконец-то встретились с доктором, чтобы полностью от них избавиться. Да, пока что я выгляжу не так, как хотелось бы — на лице еще есть небольшой отек и синяки, но несмотря на это, четкий овал уже на месте.

«Ох, как долго мы с тобой не виделись!» — прошептала я, разглядывая себя в зеркало. Теперь осталоcь немного подождать пока полностью сойдут отеки и синяки и познакомиться с собой заново. Поэтому остаемся на связи!