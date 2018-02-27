Компоненты крема для век, которые реально работают

Отеки под глазами не замаскируешь даже самым лучшим тональным средством — только тяжелая артиллерия.

Врач-дерматокосметолог Виктория Гончарук рассказала, какие ингредиенты в кремах для век помогают справиться с проблемой и как они обозначаются на этикетках. Кофеин (Caffeine)

Кофеин улучшает микроциркуляцию крови и отток жидкости, помогая решить проблему отечности и темных кругов под глазами. На этикетках кофеин может обозначаться: Glycosan Caffeine, Caffeine Anhydrous, Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract, Caffeine Sodium Benzoate, Bean Extract. Он также может входить в состав запатентованных формул:, Rovisome Caffeine Discontinued, Rovi Rovisome F. E. C., Caffeine 50% Cyclosystem Complex, Green Natural Anhydrous Caffeine, Caffeine Solution A. Экстракт зеленого чая (EGCG)

Зеленый чай содержит дубильные вещества — танины, с отличными антиоксидантыми и противовоспалительными свойствами. Они способствуют уменьшению отеков и борются со свободеыми радикалами, из-за которых появляются морщины. Экстракт зеленрго чая успокаивает и смягчает нежную кожу вокруг глаз. Рутин (Rutin)

Рутин — это витамин Р, который не вырабатывается нашим организмом самостоятельно. Из-за этого рутин представляет собой особую ценность! Он положительно влияет на капиллярные стенки, повышая их прочность и эластичность, стимулирует, микроциркуляцию крови — его часто добавляют в кремы для век. Экстракт Гинкго Билоба (Ginkgo biloba extract)

Листья этого древнейшего растения применяются в традиционной китайской и японской медицине очень давно. Настои и отвары на их основе буддистские священники назначают едва ли не от всех болезней. В космецевтике экстракт Гинкго Билоба применяют при производстве кремов для лица, тела, век. В средствах по уходу за кожей вокруг глаз его главные функции: устранение отечности, темных кругов, укрепление сосудистых стенок, тонизация. Декстран (Dextran Sulfate)

Декстран — полисахарид, который получают из сахарной свеклы ферментативным путем (с помощью бактерий). В космецевтике использую сульфат декстрана — продукт реакции с серной кислотой. Это вещество способно образовывать на эндотелии и поверхности клеток крови тонкую пленку, препятствуя их слипанию и улучшая кровоток. Кроме этого декстран помогает вывести лишнюю жидкость. Эсцин (Aescinum)

Эсцин представляет собой смесь безазотистых органических соединений. Вещество можно легко синтезировать в лаборатории, но чаще всего его получают из коры и плодов «конского каштана». Эсцин выполняет несколько функций: связывается с мембранами клеток сосудистой стенки, увеличивая их эластичность, повышает способность сосудистых стенок проводить жидкость. Результат его воздействия: быстрое спадание отечности. Лучше всего эсцин работают в паре с декстраном — средства, где оба ингредиента есть в составе, достаточно эффективны и показывают хорошие результаты.