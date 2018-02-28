Как замаскировать родинки и постакне

Родинки и постакне — это не то, что добавит вашей внешности индивидуальности, а уж рубцы от акне тем более. Каждая мечтает от них избавиться. К счастью, у вас есть доступные методы борьбы с изъянами. А какие именно — читайте в нашем материале.

С одной стороны, родинки придают нам индивидуальность, некий шарм. По их расположению даже пытаются определить характер и судьбу человека. С другой стороны, опираясь на данные литературы и изучая родинки (или невусы) с медицинской точки зрения, их рассматривают как доброкачественные новообразования кожи, представляющие собой врожденный порок развития пигментных клеток, проявляющийся сразу после рождения или в течение всей жизни человека. Основным провоцирующим фактором, увеличивающим количество родинок, является интенсивность ультрафиолетового излучения, в том числе и искусственного — активное посещение солярия круглый год.

Существуют и другие кожные новообразования, которые ошибочно называют родинками, такие как, например, папилломы, кератомы, гемангиомы. Несмотря на внешнюю схожесть, они не имеют в своей структуре пигментных клеток, поэтому не перерождаются в рак кожи и являются всего лишь косметическим дефектом.

Чтобы не теряться в догадках и не нервничать понапрасну от самостоятельно поставленного диагноза на основании информации из Интернета, надо обратиться к врачу. К какому специалисту пойти?! Можно обратиться к онкологу, терапевту, дерматологу, хирургу и даже косметологу, если врач владеет методом дерматоскопии — наиболее информативным неинвазивным методом диагностики всех новообразований кожи. Дерматоскоп позволяет рассмотреть структуру с двадцатикратным увеличением.

По характерным визуальным признакам и разработанным дермоскопическим алгоритмам проводится дифференциальная диагностика злокачественных (наиболее опасна меланома — рак кожи) и доброкачественных, «пигментных» и «непигментных», новообразований.

В настоящее время благодаря накопленным знаниям и технической оснащенности можно удалять все новообразования кожи. Но, как и во всем, здесь существуют нюансы. Во-первых, необходимо обращаться в учреждения с наличием медицинской лицензии. Во-вторых, к дипломированному специалисту с достаточным опытом работы. Во время консультации и осмотра врач решает вопрос о целесообразности и необходимости удаления новообразования. Не всегда желание пациента является основанием для проведения процедуры.

Удаление родинок

Все родинки подлежат хирургическому иссечению с последующим гистологическим исследованием. Другие методы удаления, такие как криотерапия, электрокоагуляция, радиоволновая хирургия, СО2-лазер, применимы в тех случаях, когда диагноз «меланома» на сто процентов исключен.

Вирусные бородавки, папилломы, кератомы, ангиомы и другие доброкачественные новообразования можно удалить всеми существующими способами. Выбор зависит от навыков специалиста, наличия оборудования в учреждении, платежеспособности пациента и отсутствия у него противопоказаний к тому или иному методу (например, электрокоагуляция не проводится при наличии кардиостимулятора).

Современная косметология предлагает новейшие и менее травматичные способы удаления новообразований:

Криодеструкция, или удаление жидким азотом. Воздействие низких температур дает эффект заморозки тканей и их последующее разрушение. Быстрый, бюджетный и «бескровный» метод удаления.

Электрокоагуляция. Удаление происходит посредством воздействия тока высокой частоты. Эффективный, часто используемый метод, требует предварительного обезболивания и тщательного сбора анамнеза для выявления противопоказаний.

Радиоволновой метод (аппарат «Сургитрон») — нетравматичный способ удаления при помощи узконаправленных высокочастотных радиоволн, под воздействием которых клетки новообразований буквально «вскипают» без повреждения окружающих тканей.

В случае удаления новообразований лазером СО2 отсутствует контакт с кожей. Удаление происходит путем постепенного послойного выпаривания тканей с ювелирной точностью. Косметолог, как никто другой, руководствуется эстетическими аспектами любой манипуляции, стремясь сократить период реабилитации и помочь пациенту сохранить привычный образ жизни.

Удаление шрамов и рубцов

Рубец, или шрам, — это нарушение целостности кожи, а именно соединительной ткани. Рубцы делятся на посттравматические и поствоспалительные; гипертрофические и атрофические; глубокие и неглубокие. В любом из вариантов это косметический дефект, который требует эстетической коррекции. Для решения проблемы существует два вида коррекции: инвазивная и неинвазивная.

Не все знают, что избавиться навсегда от подобной неприятности невозможно, но на сегодняшний день современная косметология в силах повлиять на выраженность дефекта и сделать его практически незаметным. В своей практике чаще всего мы сталкиваемся с поствоспалительными рубцами, а именно последствиями такого заболевания кожи, как акне.

Итак, для разрешения рубцовой деформации мы используем следующие методы коррекции. Химический пилинг позволяет повлиять на глубину рубцовых изменений за счет удаления поверхностных ороговевших клеток кожи и стимуляции деления клеток, что, в свою очередь, приводит к обновлению ткани.

Мезотерапия также помогает восстановить кожу за счет веществ, входящих в коктейль. Не стоит забывать и про инъекции гиалуроновой кислоты. Они стимулируют регенерацию фибробластов (главных клеток дермы), ответственных за выработку собственной гиалуроновой кислоты.

Не всегда удается разрешить проблему с первой процедуры, количество сеансов может варьироваться от 3 до 5. Главную роль в деле избавления от рубцов играет степень их выраженности и индивидуальные возможности организма. Усиления эффекта можно добиться правильным домашним уходом, а также регулярностью проведения косметологических процедур.

После обращения к специалисту нужно оберегать себя от воздействия солнечных лучей. Поэтому если шрамы находятся на открытом участке тела, рекомендуется проводить процедуры в пасмурное время года.

Существует особый вид шрамов — келоидные рубцы. Такие неприятные шрамы появляются не у всех. К этому существует определенная предрасположенность. Выглядят они очень неэстетично — как твердый, гладкий, жесткий нарост красно-бордового цвета. Работать с ними трудно, так как каждая травма и вмешательство в область рубца могут привести к его увеличению и неконтролируемому росту. Поэтому именно такие рубцы трогать не рекомендуется. В отличие от других типов шрамов и рубцов, келоидные рубцы не светлеют и не становятся незаметными со временем.