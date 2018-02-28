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Лучшие патчи для глаз на все случаи жизни
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Лучшие патчи для глаз на все случаи жизни 

SNCmedia.ru 28 февраля 2018
Фото: pixabay.com
Патчи — это любовь на всю жизнь и определенно одно из самых гениальных бьюти-изобретений для женского счастья. Один раз попробовал — и уже невозможно не впасть в зависимость.

Гелевые патчи для кожи вокруг глаз Institute Hyalual WOW Eyes

Гидрогелевые патчи WOW Eyes — действительно вау: справляются с мешками, отечностью и темными кругами, уменьшают морщины. А для самых экономных есть особенный сюрприз — их можно наносить до 7 раз (но желательно использовать за 2 недели после вскрытия упаковки). Действие WOW Eyes вы заметите уже через 15-20 минут, поэтому они отлично подходят для использования накануне важных мероприятий, когда нужно выглядеть на все 100% и ASAP! Еще есть специальный контейнер, в котором их удобно хранить и брать в путешествие.

Пластыри для контура вокруг глаз C-Vit Sesderma

В патчах C-Vit — ударная доза Витамина С, который уменьшает признаки усталости и осветляет темные круги.

Гиалуроновые патчи Thalgo

Маски-патчи Thalgo оказывают эффект «филлера» с охлаждающим эффектом. Всего 10 минут и вуаля — кожа выглядит свежее, более увлажненной, морщинки разглаживаются. Скажите спасибо морской гиалуроновой кислоте в составе.

Патчи Retinol

Если проснуться с утра с опухшим лицом (без каких-либо для этого причин) — для вас норма, то эти патчи вам нужны и срочно. Они быстро успокаивают кожу вокруг глаз, заметно уменьшают отечность и мгновенно помогают против припухлостей. В качестве бонуса — борьба с морщинами.

Патчи Art of Organic Shop Virtuoso

Патчи Art of Organic Shop хороши тем, что не содержат вредной химии: ни силиконов, ни парабенов, ни PEG-компонентов. Зато основаны на натуральных ингредиентах и природных маслах, таких как биомасло хлопка, биоколлаген и органический экстракт зеленого чая, которые мгновенно увлажняют и разглаживают кожу, неплохо тонизируют, и уменьшают отечность под глазами.

Патчи Sublime Skin

Еще одно достижение бьюти-науки — инновационные гидрогелевые патчи с корректирующим и освежающим эффектом. Тут вам и моментальный лифтинг-эффект и никаких следов усталости и даже сияющий взгляд.
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