Три причины купить помаду Clarins Joli Rouge Velvet

Вместо того, чтобы бесконечно подбирать фильтр для измученного затяжной зимой селфи, порой достаточно просто накрасить губы. Еще лучше — ярко, чтобы и тенденции соблюсти, и праздника в жизнь добавить (когда его бывает слишком много?). Представляем идеального кандидата на эту роль — новую помаду Clarins Joli Rouge Velvet.

Следуя всеобщей тенденции на весеннее обновление, уважаемая французская марка выпустила свою, не побоимся этого слова, легендарную помаду Joli Rouge в новой матовой версии — Velvet. Хотя матовые представители жанра в последние годы превратились чуть ли не в главное помешательство всех косметических брендов, новый продукт Clarins получился особенным. Рассказываем, почему. Три причины купить Clarins Joli Rouge Velvet прямо сейчас

Что требуется от современной помады? Быть модной, долго держаться, не сушить губы — и все это в упаковке, которую хочется с удовольствием доставать из сумочки при каждом удобном случае. Joli Rouge Velvet получает пятерку: в ней есть все то, за что мы успели полюбить предыдущие версии этого помадного блокбастера.

Новый продукт обещает комфортное покрытие, стойкость и разнообразие оттенков — и держит слово! Остановимся подробнее на каждом из пунктов. — 6 часов увлажнения

Да, именно столько действует особая формула помады. Она не только не сушит губы, но и делает губы нежными благодаря входящему в состав экстракту солероса. Это растение обильно произрастает на побережье Средиземного моря — почему бы мысленно не переноситься туда каждый раз, нанося Joli Rouge Velvet? Тем более, процесс это приятный и простой: за кремовую и легкую текстуру помады отвечает органическое масло абрикоса. — 4 часа стойкости

Несмотря на тонкое и гладкое покрытие, благодаря комплексу Velvet Booster + новый продукт может похвастаться отличной стойкостью и столь необходимым каждой девушке эффектом «нанесла и забыла». Помада не скатываться и не растекается. После еды или поцелуев она, конечно, начинает «съедаться» (деликатно), но своих увлажняющих свойств не теряет. — Элегантная палитра

Никакого экстрима — гамма Joli Rouge Velvet выверена с ювелирной точностью. В основном, представлены продуманные и проверенные временем оттенки: нюд, розовый, сливовый, красный — всего 10 вариантов, но это только матовых. А если вспомнить о собратьях по линейке (с сияющим и атласным покрытием), то получаются целых 60!Несмотря на тяготение к классике, новая помада не смотрится скучно: во-первых, благодаря актуальному матовому финишу, а во вторых — возможности выбрать вариант для любого образа. Ответственная встреча с клиентом или веселая пятница на Рубинштейна — Joli Rouge Velvet органично впишется в любую косметичку.

А для тех, кого помада Joli Rouge Velvet уже вдохновила на эксперименты, мы составили небольшой гид по тому, как правильно красить губы. Мало иметь под рукой хороший продукт — важно еще и уметь правильно им пользоваться! Подготовка

Любая помада лучше всего ложится на мягкие и идеально гладкие губы. Чтобы добиться такого эффекта, один-два раза в неделю используйте смягчающий и отшелушивающий крем с натуральными микрогранулами Doux Polissant, и каждый день — питательное масло-блеск Eclat Minute. Продукты Clarins, как и в случае других косметических марок, лучше всего работают в сочетании друг с другом. Форма

Залог безупречного макияжа губ — четкий контур. Он повышает стойкость и без того стойкой помады Joli Rouge Velvet, но главное — «дисциплинирует» форму. Сделайте губы более пухлыми или тонкими с помощью карандаша Crayon Lèvres (его оттенки соответствуют четырем группам оттенков Joli Rouge), а затем слегка заштрихуйте поверхность, уделяя особое внимание уголкам. Растушуйте контур и переходите к финальному аккорду. Финиш

Какую бы помаду Joli Rouge вы ни выбрали — матовую, сияющую или атласную — нанесите ее, начиная с центра губ. Использовать кисточку, стик или просто пальцы, вам решать. Помада легко наслаивается, позволяя регулировать насыщенность оттенка. Одно остается неизменным — ее актуальное матовое покрытие.