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Природные краски для волос
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Природные краски для волос 

МедикФорум 28 февраля 2018
Фото: pixabay.com
Современное разнообразие красок для волос позволяет максимально приблизить цвет шевелюры в желаемый. Но, как известно, такие средства содержат химические компоненты, которые негативно отражаются на состоянии волос в целом, провоцируя их ломкость и даже выпадение.
Альтернативу таким краскам подсказала сама природа, а используемые компоненты зависят лишь от желаемого цвета, получаемого после окрашивания. Сайт МедикФорум собрал варианты натурального окрашивания.
1. При помощи корня ревеня можно придать светлым волосам отлив золотистого или медного оттенка. Для этого следует проварить несколько минут корень ревеня, остудить и ополаскивать волосы прохладным настоем.
2. Луковая шелуха в виде отвара добавит золотистого оттенка русым и светлым волосам. Если отвар брать очень насыщенный, то и полученный цвет имеет более рыжий отлив.
3. Обладательницы темных волос могут придать шевелюре оттенок красного дерева при помощи смеси какао и порошка хны. На 25 грамм хны, заваренной согласно инструкции, следует добавить 3-4 ложки какао и нанести на волосы. Чем дольше выдержать смесь на волосах, тем насыщеннее будет полученный цвет.
4. Справиться с проблемой седины на темных волосах поможет шалфей. Для этого необходимо каждый день наносить настой на корни волос из расчета 4 ложки на стакан кипятка.
5. Также более глубокий темный оттенок волосам сможет придать настой из коры дуба, если ополаскивать им волосы регулярно.
Такие простые растительные краски абсолютно не вредят волосам, а наоборот, даже укрепляют их и обладают лечебными свойствами. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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