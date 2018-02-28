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5 beauty-трендов весна-лето 2018
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5 beauty-трендов весна-лето 2018 

FashionTime 28 февраля 2018
Фото: FashionTime
Кутюрная Неделя моды в Париже запомнилась не только изысканными нарядами, но и эффектными beauty-образами. Разнообразие макияжа впечатляет: от самых ярких образов до натуральных. Мы собрали пять главных beauty-трендов наступающего сезона.

Глиттер

В этом сезоне глиттер популярен не только в одежде и обуви, но и в макияже. Блестки на веках, губах и в качестве хайлайтера присутствовали на модных показах Viktor and Rolf и Giambattista Valli. Особенно актуально голографическое и серебряное сияние, как у Francesco Scognamiglio. Только не стоит наносить глиттер везде и сразу. Делайте акцент на одной зоне.

Натуральный макияж

Натуральность и естественность — главные тренды beauty-индустрии последних сезонов. Сияющая кожа, отсутствие коррекции, легкий румянец и увлажненные губы — вот идеальный макияж на весну. Выбор в пользу естественности сделали визажисты Schiaparelli, Giambattista Valli и Ellie Saab.

Стрелки

В наступающем сезоне особенно актуальным будет акцент на глаза. Визажисты отказались от привычным нам классических стрелок и предложили более смелое решение. От необычных двойных, как на показе Dior до ярких стрелок в стиле «кошачий глаз», как у Fendi.

Розовый цвет

Розовый стал одним из ключевых цветов в макияже нынешнего сезона. Причем гамма актуальных оттенков широка: от яркой фуксии до нежного пастельного розового. Этот девчачий цвет предложили стилисты модных домов Chanel и Valentino. Особенно выигрышно будет смотреться макияж, в котором тени совпадают по тону с румянами и помадой.

Металлик

Визажисты на показах Fendi, Altuzarra и Maison Margiela продемонстрировали макияж в металлических оттенках. Основной акцент идет на глаза. Важно использовать насыщенные пигменты с мелкими мерцающими частицами. При этом они должны бать легкими и контрастными по отношению к цвету ваших глаз. Для голубоглазых подойдут металлизированные тени в коричневом тоне, для зеленоглазых — в синем, а для кареглазых — в модном розоватом оттенке.
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