5 пилингов, которые вы еще успеете сделать до лета

У самой действенной омолаживающей процедуры — пилинга — есть важное противопоказание. Косметологи не рекомендуют проводить его в сезон высокой солнечной активности. А значит, у вас остался последний шанс пройти полный курс без вреда для кожи.

Проблема: угревая сыпь

Решение: лёгкий пилинг AHA-кислотами. Курс из 5-7 сеансов с интервалом 2-3 дня.

Процедура: Лёгкие химические пилинги деликатно удаляют ороговевший слой с поверхности эпидермиса, освобождают поры от загрязнений сальных пробок. По итогам курса таких процедур уменьшается количество воспалительных элементов, снижается активность сальных желёз и разглаживается микрорельеф кожи.

Наиболее действенными в борьбе с высыпаниями и угревой болезнью косметологи считают фруктовые кислоты (молочную, миндальную, яблочную и винную). У них меньше всего противопоказаний, и они подходят обладательницам и молодой, и зрелой кожи.

Что потом: проведите ревизию косметички. После кислотного пилинга кожа становится чувствительнее и ей противопоказаны подсушивающие средства и спиртосодержащие тоники.

Проблема: постакне

Решение: лазерный пилинг. Курс из 3-4 процедур с периодичностью раз в месяц.

Процедура: лазерная шлифовка прекрасно справляется со всеми неровностями на поверхности кожи, при этом не повреждая здоровые участки. На данный момент существует два вида лазерной шлифовки кожи: холодная и горячая. При холодной клетки удаляются послойно, и нижние покровы не перегреваются. Горячий лазер, наоборот, излучением определённого диапазона волн прогревают только глубокие слои кожи. По эффекту такая процедура может тягаться даже с пластической операцией.

Глубину проникновения лазерного луча можно настраивать, это позволяет с ювелирной точностью работать именно с теми участками, где требуется коррекция. Лазерный луч идеально подходит для комплексной процедуры — лечения постакне и профилактики возрастных изменений.

Что потом: Учтите, что после лазерного пилинга кожа восстанавливается от нескольких дней до недели. На протяжении этого времени ей требуется специальный уход в соответствии с рекомендациями косметолога. Результат вы сможете в полной мере оценить, когда пройдёт полный цикл обновления эпидермиса (около месяца).

Проблема: возрастные изменения кожи

Решение: вакуумный пилинг. Курс из 2-3 процедур в течение полугода.

Процедура: для борьбы с признаками старения кожи — потеря упругости, морщинки, обезвоживание — как нельзя лучше подойдет вакуумный пилинг. Эта процедура практически безболезненна: при помощи специального аппарата из пор вытягиваются загрязнения. А лимфодренажный массаж лица запускает естественный процесс омоложения.

Вакуумный пилинг активизирует выработку главных «компонентов молодости» кожи: коллагена и эластина.

Что потом: сразу после процедуры кожа становится заметно суше, поэтому акцент в уходе нужно сделать на увлажнении и питании, особенно в холодное время года. Желательно, чтобы в уходовых средствах были SPF фильтры от солнца.

Проблема: пигментные пятна

Решение: ретиноевый пилинг. Курс из 3-5 процедур с интервалами в несколько месяцев.

Процедура: пилинг ретиноевой кислотой еще называют желтым пилингом — по цвету средство напоминает яичный желток. Именно он лучше всех зарекомендовал себя в борьбе с пигментными пятнами и подходит даже для нежной кожи зоны шеи и декольте.

У ретиноевого пилинга есть одно очень важное преимущество перед остальными: процедура проходит практически безболезненно и не требует обезболивающих препаратов.

Что потом: не используйте косметику, содержащую ретиноиды и AHA-кислоты. В период восстановления не рекомендуется окрашивать волосы и делать химическую завивку. Пользуйтесь ухаживающими средствами с пантенолом и обязательно — солнцезащитными средствами.

Проблема: розацеа или розовые угри

Решение: ультразвуковой пилинг. Курс из 5-10 процедур с интервалом в 2-3 недели.

Процедура: кожа с такой проблемой как розацеа очень чувствительная и уязвимая, поэтому большинство пилингов могут оказаться доя неё слишком агрессивными, а то и вовсе усугубить проблему. Ультразвуковой считается самым щадящим видом пилинга. Он не травмирует кожу, прекрасно справляется с очищение и активизирует кожный иммунитет.

Ультразвуковой пилинг делают специальной лопаточкой, которая вибрирует в ультразвуковом режиме. Процедура длится всего 15-20 минут.

Что потом: после проведения ультразвукового пилинга первое время советуют умываться подкисленной водой и избегать прямых солнечных лучей. Также запаситесь смягчающими и увлажняющими средствами — так кожа восстановится гораздо быстрее.