5 пилингов, которые вы еще успеете сделать до лета 

У самой действенной омолаживающей процедуры — пилинга — есть важное противопоказание. Косметологи не рекомендуют проводить его в сезон высокой солнечной активности. А значит, у вас остался последний шанс пройти полный курс без вреда для кожи.
Проблема: угревая сыпь
Решение: лёгкий пилинг AHA-кислотами. Курс из 5-7 сеансов с интервалом 2-3 дня.
Процедура: Лёгкие химические пилинги деликатно удаляют ороговевший слой с поверхности эпидермиса, освобождают поры от загрязнений сальных пробок. По итогам курса таких процедур уменьшается количество воспалительных элементов, снижается активность сальных желёз и разглаживается микрорельеф кожи.
Наиболее действенными в борьбе с высыпаниями и угревой болезнью косметологи считают фруктовые кислоты (молочную, миндальную, яблочную и винную). У них меньше всего противопоказаний, и они подходят обладательницам и молодой, и зрелой кожи.
Что потом: проведите ревизию косметички. После кислотного пилинга кожа становится чувствительнее и ей противопоказаны подсушивающие средства и спиртосодержащие тоники.
Проблема: постакне
Решение: лазерный пилинг. Курс из 3-4 процедур с периодичностью раз в месяц.
Процедура: лазерная шлифовка прекрасно справляется со всеми неровностями на поверхности кожи, при этом не повреждая здоровые участки. На данный момент существует два вида лазерной шлифовки кожи: холодная и горячая. При холодной клетки удаляются послойно, и нижние покровы не перегреваются. Горячий лазер, наоборот, излучением определённого диапазона волн прогревают только глубокие слои кожи. По эффекту такая процедура может тягаться даже с пластической операцией.
Глубину проникновения лазерного луча можно настраивать, это позволяет с ювелирной точностью работать именно с теми участками, где требуется коррекция. Лазерный луч идеально подходит для комплексной процедуры — лечения постакне и профилактики возрастных изменений.
Что потом: Учтите, что после лазерного пилинга кожа восстанавливается от нескольких дней до недели. На протяжении этого времени ей требуется специальный уход в соответствии с рекомендациями косметолога. Результат вы сможете в полной мере оценить, когда пройдёт полный цикл обновления эпидермиса (около месяца).
Проблема: возрастные изменения кожи
Решение: вакуумный пилинг. Курс из 2-3 процедур в течение полугода.
Процедура: для борьбы с признаками старения кожи — потеря упругости, морщинки, обезвоживание — как нельзя лучше подойдет вакуумный пилинг. Эта процедура практически безболезненна: при помощи специального аппарата из пор вытягиваются загрязнения. А лимфодренажный массаж лица запускает естественный процесс омоложения.
Вакуумный пилинг активизирует выработку главных «компонентов молодости» кожи: коллагена и эластина.
Что потом: сразу после процедуры кожа становится заметно суше, поэтому акцент в уходе нужно сделать на увлажнении и питании, особенно в холодное время года. Желательно, чтобы в уходовых средствах были SPF фильтры от солнца.
Проблема: пигментные пятна
Решение: ретиноевый пилинг. Курс из 3-5 процедур с интервалами в несколько месяцев.
Процедура: пилинг ретиноевой кислотой еще называют желтым пилингом — по цвету средство напоминает яичный желток. Именно он лучше всех зарекомендовал себя в борьбе с пигментными пятнами и подходит даже для нежной кожи зоны шеи и декольте.
У ретиноевого пилинга есть одно очень важное преимущество перед остальными: процедура проходит практически безболезненно и не требует обезболивающих препаратов.
Что потом: не используйте косметику, содержащую ретиноиды и AHA-кислоты. В период восстановления не рекомендуется окрашивать волосы и делать химическую завивку. Пользуйтесь ухаживающими средствами с пантенолом и обязательно — солнцезащитными средствами.
Проблема: розацеа или розовые угри
Решение: ультразвуковой пилинг. Курс из 5-10 процедур с интервалом в 2-3 недели.
Процедура: кожа с такой проблемой как розацеа очень чувствительная и уязвимая, поэтому большинство пилингов могут оказаться доя неё слишком агрессивными, а то и вовсе усугубить проблему. Ультразвуковой считается самым щадящим видом пилинга. Он не травмирует кожу, прекрасно справляется с очищение и активизирует кожный иммунитет.
Ультразвуковой пилинг делают специальной лопаточкой, которая вибрирует в ультразвуковом режиме. Процедура длится всего 15-20 минут.
Что потом: после проведения ультразвукового пилинга первое время советуют умываться подкисленной водой и избегать прямых солнечных лучей. Также запаситесь смягчающими и увлажняющими средствами — так кожа восстановится гораздо быстрее.