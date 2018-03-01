Какие прически носили в Советском Союзе

Прически 70-х выглядели аккуратно. На первом месте среди аксессуаров был ободок или широкая лента. Длина прядей использовалась максимально, потому что одна из тенденций в те времена —распущенные волосы. Именно поэтому в моду вошли шиньоны, которые спасали обладательниц редких и коротких волос. Но зачастую девушки с шикарной шевелюрой обрезали волосы коротко, потому что противоположным трендом была короткая «мальчишеская» стрижка, а также паж и сэссон. Причем мужская мода этого времени отличалась волосами средней длины — мужчины получили легальную возможность стричься реже.

Укладки были объемными, не зря в этот период стала остромодной прическа «афро» — основой для нее служила химическая завивка. Женщины мечтали выглядеть «как по телевизору», а в парикмахерских всех стригли одинаково, поэтому модницам приходилось самостоятельно решать вопросы с укладкой и делать стрижки, которые соответствуют трендам.

Модные образы для подражания поступали сквозь железный занавес дозированно, поэтому распространялись медленно и с опозданием. Почти все желающие быть модными успевали ими побыть. Модники 70-х тратили на красоту намного больше усилий, чем мы сейчас. Постепенно люди начали намного выше ценить свое время и удобство. Откликаясь на этот момент, мода стала «упрощаться». Все более естественные и удобные силуэты стали появляться на подиумах и в модных журналах.

Вообще, если мы сравним сложность создаваемых на протяжении истории образов, то заметим тенденцию к упрощению: более чистые линии, более легкое исполнение одежды и причесок. Достаточно вспомнить времена париков со швами в них и понять, насколько сложно тогда жилось модной знати.

Самостоятельно сделать химическую завивку почти невозможно, потому что для ее выполнения необходимо правильно набрать пряди на бигуди. Здесь очень важным моментом выступает натяжение этой самой пряди. Контролировать ее равномерность — сложная задача. Нужно помнить, что химическая завивка — это основа под укладку. Волосы с химией нужно укладывать обязательно, и укладка будет сохранять в этом случае пышность дольше. Если же ты хочешь добиться именно эффекта «афро», просто накрути волосы на мелкую плойку и затем расчеши их щеткой. Необязательно для этого делать химию, ведь потом ее нужно будет всю состригать.