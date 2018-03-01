Лучшие подарки для сильной и прекрасной женщины

Трудно представить, что вплоть до 60-х годов двадцатого века бег считался неженским видом спорта, опасным для здоровья девушек. Сегодня женщинам по-прежнему приходится отстаивать право на участие в некоторых видах спорта. К 8 марта мы составили список спортивных подарков для девушек сильных телом и духом.

1. Каждой девушке-спортсменке независимо от того, каким видом спорта она занимается, необходима сумка для формы и снаряжения.

Эта модель сумки в классическом «девчачьем» цвете выполнена из долговечного и не пропускающего влагу материала, поэтому ее можно спокойно оставить, например, на мокром футбольном поле.

Цена: 2590 руб

Где купить: Магазин RAY Multibrand (ТЦ SILA VOLI)

2. Она отправляется на тренировку? Подложи ей незаметно в сумку вкусные и полезные энергетические батончики, которыми она подкрепится после силовых нагрузок и шейкер со спортивным питанием или просто водой.

Батончики 150 руб + шейкер 450 руб

Итого: 600 руб

Где купить: магазин «SV Фитнес» (ТЦ SILA VOLI)

3. Термобелье — универсальная вещь. И на тренировке не даст переохладиться, и на вечерней прогулке согреет. В магазине «WHITEPARK» большой выбор ярких термобрюк и фуфаек. Даже жалко, что такая красота под одеждой будет спрятана.

Термобрюки 3 690 руб + термофутболка 3 890 руб.

Итого: 7580 руб

Где купить: магазин «WHITEPARK» (ТЦ SILA VOLI)

4. Существует миф, что девушку легко осчастливить — достаточно подарить новую пару туфель. Но и качественным кроссовкам она не меньше обрадуется. Например, этой простой, но комфортной модели.

Цена: 2793 руб

Где купить: магазин RAY Multibrand (ТЦ SILA VOLI)

5. Фитнес, йога, легкая атлетика… Без спортивного топа здесь не обойтись. Эта модель не только удобная, но и стильная. В таком заниматься одно удовольствие.

Цена: 2990 руб

Где купить: магазин «WHITEPARK» (ТЦ SILA VOLI)

6. Спортивный топ — это только полдела, к нему надо подобрать шорты или лосины. В магазине «Bright store» можно найти спортивные лосины на любой вкус: цветные однотонные, в стиле милитари или с яркими принтами. Кстати, шорты можно купить там же.

Цена: 1560 руб

Где купить: магазин Bright store (ТЦ SILA VOLI)

7. У танцовщиц и гимнасток чешки — вечная проблема, быстро стираются. Даже если ваша девушка недавно купила новые, еще одни не будут лишними. В магазине «Болеро» большой выбор кожаных и замшевых чешек.

Цена: 450 руб

Где купить: магазин «Болеро» (ТЦ SILA VOLI)

8. Альпинистка моя, скалолазка моя… Если эти строки и о вашей девушке тоже, то лучший подарок для нее — альпинистское снаряжение. Например, веревка и чехол для веревки. Этот чехол, кстати, в «Манараге» сейчас продается со скидкой 30%.

веревка 140 руб + чехол для веревки 816 руб

Итого: 956 руб

Где купить: магазин «Манарага» (ТЦ SILA VOLI)

9. Главное после тренировки — правильное питание и отдых. Этот набор природного средства для ванны с отрубями и специями поможет расслабиться любительнице спорта после изнурительной тренировки.

Сумма: 400 руб

Где купить: магазин «Гуси-Лебеди» (ТЦ SILA VOLI)

10. Плащ-дождевик — незаменимая вещь в гардеробе уральской девушки. Он спасет от дождя, снега и ветра. А минималистичные цветные дождевики марки SH’U к тому же дополнять ваш образ.

Цена: 5500 руб

Где купить: магазин «SH’U» (ТЦ SILA VOLI)