Эффективные советы по уходу за шеей и зоной декольте

Практически все женщины стараются ухаживать за своим лицом должным образом, но почему-то многие при этом забывают о шее. Но кожа шеи намного тоньше кожи лица, да и стареет она быстрее. Рассказываем, как правильно ухаживать за этой деликатной областью.

Кожа на шее особенно тонкая, что связано со слабым развитием подкожно-жировой клетчатки и с особенностями циркуляции крови, которая двигается здесь немного медленнее, чем в других областях тела. Именно поэтому кожа получает меньше питания, быстрее теряет упругость и эластичность, а это приводит к раннему появлению признаков старения — дряблости и морщинам. Даже у молодых женщин на шее могут образоваться поперечные морщины, которые с возрастом становятся глубже. Кроме того, меняется и овал лица: контуры подбородка перестают быть четкими, как бы сливаясь с шеей. Уже к 30-35 годам кожа шеи может заметно отличаться от кожи лица — дряблость и поперечные морщины становятся заметны постороннему взгляду. Вместе с кожей шеи быстрое увядание может произойти и в зоне декольте. Появляются морщинки у ключиц и в ложбинке груди, кожа становится тусклой. Это происходит из-за того, что в этой зоне практически нет мышц, которые можно было бы развивать или подвергать физическим нагрузкам.

Тэона советует ухаживать за кожей шеи каждый день утром и вечером. Уход включает в себя те же этапы, что и уход за лицом: очищение, тонизирование и увлажнение. При этом следует учитывать, что не все средства, предназначенные для кожи лица, могут подойти для сухой и тонкой кожи шеи. Нельзя использовать очищающие пенки, лосьоны и тоники, которые разрабатывались для жирной или комбинированной кожи и имеют подсушивающий эффект. Не стоит забывать и о проведении легких пилингов в этой области.

Уход за кожей декольте включает пять этапов: очищение, отшелушивание, тонизирование, антивозрастной уход и увлажнение. Очистить кожу можно просто в душе, отшелушивать нужно пару раз в неделю мягкими скрабами, увлажнять и тонизировать — теми же средствами, что и лицо, а вот антивозрастные препараты лучше всего купить специально для зоны декольте.

На сегодняшний день у женщин есть возможность использовать самые разные способы для омоложения кожи в этой области. Тэона рекомендует проходить специальные процедуры в косметологических клиниках.

Биоревитализация

Этот вид процедур подразумевает инъекции гиалуроновой кислотой, которая восстанавливает гидрорезервы кожи и ее внутреннюю среду, нормализируя синтез коллагена и эластина. Во время процедуры под кожу вводится французский препарат Beautelle, идентичный гиалуроновой кислоте организма человека. Благодаря инъекциям уменьшается дряблость кожи и сокращаются морщины в области шеи и груди, исчезают пигментные пятна.

Плазмотерапия Regen Lab

Плазмолифтинг представляет собой обогащение кожи человека его естественной плазмой с целью активации процессов омоложения. У человека берут кровь, из которой выделяют плазму с большим содержанием тромбоцитов. Затем пациенту вводят полученную плазму, что стимулирует метаболизм и регенерацию клеток. Плазмотерапия Regen Lab проводится в клинике «Время красоты».

Мезотерапия

Мезотерапия — это комплекс подкожных инъекций направленного действия, в составе которых присутствуют тонизирующие лечебные коктейли из полезных веществ (TEOSYALЮ, Швейцария; MESOLINE, Испания; NCTF, Франция). Для поддержания упругости кожи шеи и декольте в состав коктейля добавляются вещества, стимулирующие работу клеток и образование новых веществ, отвечающих за отсутствие дряблости, в частности эластина и коллагена.

Лифтинг на аппарате Ulthera System

Ulthera System — это ультразвуковой аппарат, разработанный для безоперационного лифтинга кожи. Воздействие ультразвуковых волн на определенные участки кожи провоцирует вибрационное трение молекул между собой, благодаря чему стимулируется работа коллагеновых и эластиновых белков.

Так достигается эффект лифтинга, мелкие морщины разглаживаются, восстанавливаются четкие контуры лица, шеи или других участков тела.

Лазерная шлифовка на аппарате Joule Sciton (HALO)

HALO — это инновационный лазер, использующийся как насадка в аппарате Joule Sciton, который заменяет собой семь омолаживающих процедур. С помощью воздействия лазера происходит значительное улучшение состояния кожи. Процедура помогает подтянуть кожу, сузить поры и ликвидировать неровности. После применения лазера кожа декольте будет выглядеть моложе.