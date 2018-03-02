Кожу под глазами портит не только недосып

Зона под нижним веком может визуально состарить раньше времени, если кожа на этом участке набухла, либо приобрела нездоровый цвет. Достаточно плохо выспаться, чтобы заполучить «глаза панды» с темными кругами. Но не только недосып портит состояние кожи под глазами.

МедикФорум выяснил, какие еще причины, кроме недосыпания, изменяют в области под глазами цвет и тонус кожи.

Одной из таких причин является наследственность. Слабость капилляров кожи вокруг глаз может быть семейной чертой, передающейся с генами, — если у родителей и более далеких предков есть или были темные круги и припухлости, эта черта внешности скорее всего проявится и у потомков.

Другая причина — стресс. Человек, испытывающий постоянное психологическое напряжение, как правило, имеет проблемы со сном, с которыми тесно связано появление темных кругов.

Старение. По мере возраста кожа под глазами становится все более тонкой и все менее эластичной — сказывается естественное уменьшение жировой прослойки лица и снижающаяся выработка коллагена, белка, отвечающего за упругость кожи.

Неправильное питание — еще один существенный фактор плохого вида кожи лица. Появлению темных кругов под глазами способствуют, например, недостаточное потребление белка и чрезмерное потребление сахара. Слишком малое количество употребляемой человеком воды также может приводить к возникновению «глаз панды».

Вредные привычки также портят внешность. На состояние кожи вокруг глаз непосредственно влияет пристрастие к алкогольным напиткам, соленьям, а также привычка трогать руками, тереть кожу, или же многочасовое просиживание за компьютером, либо использование смартфона, из-за чего лицо постоянно склоняется, а подбородок скашивается.

Как исправить проблему

Топ-3 решения косметологов для зоны под глазами:

Скульптурирование лица — введение гелей на основе гиалуроновой кислоты в носослезную борозду.

Мезотерапия — инъекции в кожу лица состава из пептидов, гиалуроновой кислоты, витаминов, аминокислот и нуклеозидов, воздействующих на подкожно-жировой слой и уменьшающих мешки под глазами.

Микротоковая терапия — обработка кожи лица микротоками, улучшающих кровоснабжение и лимфоток и помогающих как при темных кругах под глазами, так и при отечности.